Australian Open 2026: Musetti al secondo turno, Sonego avanza. Out Cocciaretto

Derby azzurro in arrivo a Melbourne, bene Darderi e Shelton. Keys e Rybakina partono forte nel tabellone femminile

Lorenzo Musetti stacca il pass per il secondo turno dell’Australian Open 2026 sfruttando il ritiro di Raphael Collignon nel corso del quarto set. La testa di serie numero 5 aveva ribaltato l’inerzia del match dopo aver perso il primo parziale, imponendosi 4-6 7-6(3) 7-5 e conducendo 3-2 quando il belga è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Per il carrarino ora c’è il derby italiano contro Lorenzo Sonego.

Ottima la prestazione del torinese, già capace di spingersi fino ai quarti di finale nel 2025, che elimina senza difficoltà lo spagnolo Carlos Taberner. Il successo arriva in tre set, con il punteggio di 6-4 6-0 6-3, maturato in un’ora e 46 minuti di gioco.

Darderi solido, Nardi si ferma

Luciano Darderi supera il primo turno con una prova di grande solidità contro Cristian Garin. Il cileno lotta fino alla fine, ma la testa di serie numero 25 è più lucida nei momenti chiave e chiude il match in tre set tirati: 7-6(5) 7-5 7-6(3), in meno di tre ore. Al secondo turno Darderi affronterà Sebastian Baez, che ha avuto la meglio in cinque set sul potente Giovanni Mpetshi Perricard (6-4 6-4 3-6 5-7 6-3).

Si interrompe invece il cammino di Luca Nardi, sconfitto al quarto set dal qualificato cinese Yibing Wu. Il match si chiude sul 7-5 4-6 6-4 6-2 in favore di Wu dopo tre ore di battaglia.

Shelton convince, fuori Fonseca

Avanza con autorità Ben Shelton. Lo statunitense, possibile avversario di Jannik Sinner negli ottavi di finale, domina il francese Hugo Humbert imponendosi 6-3 7-6(2) 7-6(5).

Esce subito di scena Joao Fonseca. Il brasiliano, inserito nella parte di tabellone di Sinner in ottica terzo turno, viene sconfitto dallo statunitense Eliot Spizzirri con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 6-2.

Accedono al secondo turno anche Ethan Quinn, autore di un netto 6-2 6-3 6-2 su Griekspoor, Jakub Mensik, che elimina Pablo Carreno Busta dopo cinque set (7-5 4-6 2-6 7-6(1) 6-3), e Karen Khachanov, vincitore su Michelsen per 4-6 6-4 6-3 5-7 6-3.

Cocciaretto eliminata, avanti Keys e Rybakina

Si ferma subito Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, fresca vincitrice del WTA 250 di Hobart, cede al terzo set contro Julia Grabher, numero 95 del ranking: 7-5 2-6 6-4 per l’austriaca, che al secondo turno affronterà Anna Kalinskaya. La russa ha superato la britannica Kartal per 7-6(3) 6-1.

Buon avvio anche per Madison Keys, che comincia nel migliore dei modi la difesa del titolo. La testa di serie numero 9 supera Oleksandra Oliynykova: primo set deciso al tie-break dopo oltre un’ora, poi controllo totale nel secondo per il 7-6(6) 6-1 finale. Al secondo turno ci sarà il derby statunitense con Ashlyn Krueger, vincente 6-3 6-3 su Bejlek.

Parte bene anche Elena Rybakina. La kazaka, numero 5 del tabellone, elimina la slovena Juvan con un doppio 6-4 6-3 e al secondo turno se la vedrà con Valentina Gracheva, che ha battuto Golubic 6-1 2-6 6-1.

Ceca protagonista, sorpresa Tien

Giornata positiva per la Repubblica Ceca, che piazza quattro giocatrici al secondo turno: Karolina Pliskova (7-6(7) 6-2 su Stephens), Linda Fruhvirtova (6-3 7-5 su Sun), Tereza Valentova (6-4 6-4 su Joint) e Katerina Siniakova (6-1 6-2 su Udverdy). Al prossimo turno sarà derby tra Fruhvirtova e Valentova.

Sorprende Janice Tien. L’indonesiana elimina la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 22, con il punteggio di 6-2 7-6(1). Avanti anche la cinese Wang Xin, 6-3 6-3 su Kalinina, e l’australiana Taylah Preston, che supera Shuai Zhang 6-3 2-6 6-3.