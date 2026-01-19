Australian Open 2026, Maestrelli show a Melbourne: prima vittoria Slam e sogno Djokovic

Il tennista pisano vince al quinto set contro Atmane, entra nel tabellone principale e si prende la scena: ora può affrontare Novak Djokovic.

Esordio da sogno per Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026.

Il tennista pisano, proveniente dalle qualificazioni, ha conquistato la prima vittoria della carriera nel tabellone principale di uno Slam, superando al primo turno il francese Terence Atmane al termine di una battaglia in cinque set. Un successo che proietta l’azzurro al secondo turno del torneo di Melbourne, dove all’orizzonte potrebbe esserci addirittura Novak Djokovic.

Rimonta da applausi contro Atmane

Attualmente numero 137 del ranking ATP, Maestrelli ha eliminato Atmane (n.64 ATP) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1, al termine di un match ricco di svolte.

L’azzurro ha approcciato l’incontro con grande personalità, aggiudicandosi il primo set, prima di subire il ritorno del francese che ha ribaltato l’inerzia portandosi avanti due set a uno. Nel momento più delicato, però, Maestrelli ha cambiato marcia, dominando quarto e quinto parziale con autorità e chiudendo la partita in crescendo.

Una vittoria che certifica non solo la tenuta fisica, ma anche una notevole maturità mentale, qualità fondamentali per competere a questo livello.

Chi è Francesco Maestrelli

Classe 2002, nato a Pisa, Francesco Maestrelli è uno dei profili emergenti del tennis italiano. La qualificazione al main draw degli Australian Open rappresenta il primo ingresso in carriera in un tabellone principale di uno Slam, traguardo raggiunto dopo aver superato Dusan Lajovic nelle qualificazioni con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.

In passato aveva solo sfiorato l’accesso a un Major, fermandosi all’ultimo turno delle qualificazioni agli US Open 2022 e al Roland Garros 2024, sconfitto rispettivamente da Nuno Borges e Mikhail Kukushkin.

Il suo best ranking ATP in singolare è il numero 137, raggiunto il 5 gennaio 2026, mentre in doppio è salito fino alla posizione 318 nell’agosto 2023. Per caratteristiche tecniche e postura in campo, Maestrelli è stato spesso paragonato a un “piccolo Medvedev”, definizione che rende bene l’idea del suo stile solido e ordinato da fondo campo.

La crescita negli ultimi anni

Il primo grande segnale era arrivato nel 2022, con la vittoria del Challenger di Verona. Nello stesso anno ha fatto il suo debutto nel circuito ATP grazie a una wild card al Firenze Open, dove fu eliminato al primo turno da J.J. Wolf.

Nel 2023 ha raggiunto la top 150 dopo la finale all’Emilia-Romagna Open Challenger, confermando una crescita costante che oggi trova piena legittimazione sul palcoscenico di Melbourne.

Ora il sogno continua: al secondo turno potrebbe esserci Novak Djokovic, un incrocio che rappresenterebbe un banco di prova straordinario e, comunque vada, un premio per un percorso costruito con pazienza e lavoro.