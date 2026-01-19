Australian Open 2026: è stato costretto al ritiro, cosa è successo

Sorpresa al primo turno degli Australian Open 2026: Felix Auger-Aliassima, settima testa di serie e uno dei favoriti sulla carta per un buon risultato a Melbourne, è stato costretto al ritiro durante il match contro il portoghese Nuno Borges.

Dopo un avvio in equilibrio con scambi di alto livello, il canadese ha accusato un problema a una gamba che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Di conseguenza Borges, numero 46 del ranking ATP, si è qualificato al secondo turno del primo Slam della stagione.

Cosa è successo durante la partita

L’incontro fra Auger-Aliassime e Borger si era aperto con un primo set favorevole al canadese che, con un tennis incisivo e aggressivo, era riuscito a imporsi 6-3 nella prima frazione.

Tuttavia tuto è cambiato nel secondo parziale, quando Borges ha alzato il livello e l’ha portato a proprio favore con un punteggio di 6-4, riequilibrando così le sorti del match- Nella terza frazione, però, Auger-Aliassime ha cominciato ad accurare i primi problema alla gamba, cedendo nuovamente 6-4 a Borges.

A quel punto, nonostante l’iniziale tentativo di ripartire nel quarto set, il canadese ha dovuto ammettere che il proprio corpo non reggeva più l’intensità della partita, quindi ha alzato bandiera bianca ritirandosi.

Borges avanza, Auger-Aliassime si ritira: scenari e reazioni

Con il ritiro del suo avversario, Nuno Borges conquista il passaggio al secondo turno degli Australian Open dove affronterà il vincitore della sfida tra Jordan Thompson e Juan Manuel Cerundolo, rafforzando così una delle poche sorprese della giornata del tabellone maschile.

La vittoria del portoghese, arrivata comunque dopo un match importante al netto del ritiro di Auger-Aliassime, rappresenta per lui un’opportunità importante in un grande Slam.

Per il canadese, invece, si tratta di un’eliminazione amara e inusuale, visto il suo status di testa di serie e l’aspettative di proseguire più a lungo possibile nella competizione. Il numero 7 al mondo ha dichiarato di aver sofferto crampi che lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca, sottolineando l’importanza di lavorare sulla condizione fisica. Questo ritiro anticipato rappresenta uno stop significato, lasciando spazio a riflessioni in vista del proseguo del 2026.