ATP Washington, Musetti si ferma ai quarti: Jodar ribalta il match in tre set

Si interrompe nei quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti all’ATP di Washington. L’azzurro è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del ranking mondiale, con il punteggio di 1-6, 6-1. 6-4 dopo due ore e un minuto di gioco. Una partita dai due volti, iniziata nel migliore dei modi dal tennista italiano e poi progressivamente passata nelle mani dell’avversario.

Musetti domina il primo set, poi cambia l’inerzia

Nel parziale iniziale Musetti ha imposto il proprio ritmo da fondo campo, mostrando qualità e sicurezza negli scambi. Il break è arrivato nel quarto game dopo sette occasioni costruite, seguito da un altro turno di risposta vinta a zero. L’italiano ha così chiuso rapidamente il set sul 6-1.

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Dalla seconda frazione, però, Jodar ha cambiato atteggiamento. Lo spagnolo ha aumentato l’aggressività in riposta e ha iniziato ad anticipare maggiormente i colpi, approfittando del calo dell’azzurro al servizio. Musetti ha perso incisività e ha concesso all’avversario di restituire lo stesso 6-1 subito nel primo set.

Il break decisivo e i problemi al servizio

Nel terzo set l’equilibrio si è spezzato nel quinto game. Jodar ha sfruttato tre palle break consecutive e ha conquistato il vantaggio che avrebbe poi conservato fino alla conclusione. Musetti non è più riuscito a costruire occasioni per rientrare, mentre lo spagnolo ha chiuso con autorità sul 6-4.

Determinanti le percentuali al servizio: l’italiano ha messo in campo appena il 44% di prime, contro il 65% dell’avversario, commettendo inoltre sei doppi falli. Nonostante l’eliminazione, il torneo lascia comunque segnali incoraggianti per Musetti, tornato in campo dopo la lunga inattività causata dall’infortunio al retto femorale. Washington rappresenta quindi un passato avanti nel percorso verso la migliore condizione.