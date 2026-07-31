Addio a Baresi, da Malagò a Maldini: “Per sempre il nostro capitano!”

Sono tantissimi i messaggi arrivati nelle ultime ore per ricordare Franco Baresi, che se n’è andato all’età di 66 anni: c’è ancora il ricordo di Malagò e Maldini

Tra i primi messaggi che sono arrivati dopo la morte di Franco Baresi, c’è quello di Javier Zanetti: “Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre! Buon viaggio, Franco”.

Sono arrivate anche le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò: “Il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e quella azzurra – ha subito precisato -. Una scelta romantica, che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della Nazionale, quella Nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale diventandone uno dei simboli più gloriosi”.

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Toccante anche il messaggio di Gianluigi Buffon: “Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall’altra parte c’era il capitano di quella squadra: Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco. Riposa in pace”.

Da Maldini a Galliani: le stelle del Milan ricordano Baresi

Paolo Maldini, sua prosecuzione sul campo, ha scritto: “Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare“, ha scritto per poi esprimere la sua vicinanza alla famiglia.

Bellissime parole da parte di Filippo Galli: “La grandezza di un uomo, la statura di un giocatore (avrebbe meritato il Pallone d’Oro) risiede nell’esempio che sei stato per tutti noi. Non aggiungo altro. Sarebbe tutto superfluo e sminuirebbe il valore della persona e del giocatore che sei stato. ll dolore e le lacrime si, concedetemele. Grazie di tutto Franco. PER SEMPRE IL NOSTRO CAPITANO. Riposa in pace”.

Infine, Adriano Galliani non ha fatto mancare la sua vicinanza alla leggenda rossonera: “Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre”.