Atletica, 64 azzurrini verso il sogno mondiale: l’Italia vola a Eugene

L’atletica italiana giovanile è pronta a misurarsi con il palcoscenico più prestigioso. Sabato primo agosto partirà a Roma Fiumicino la spedizione azzurra diretta a Eugene, in Oregon, dove dal 5 al 9 agosto di disputeranno i Mondiali U20. L’Italia sarà rappresentata da 64 atleti, 33 uomini e 31 donne, chiamati a confrontarsi con i migliori talenti internazionali nel celebre Hayeard Field.

Valensin, Doualla e Inzoli guidano la nuova generazione

La squadra riunisce alcuni dei prospetti più interessanti del movimento italiano. Tra i convocati figurano la marciatrice Serena Di Fabio, le velociste Elisa Valensin e Margherita Castellani e il lunghista Daniele Inzoli, fratello minore di Francesco.

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Grande attenzione anche per Kelly Doualla, Alessia Succo e Antony Del Pioluogo, reduci dalle medaglie conquistate agli Europei Under 18 di Rieti. Per molti azzurrini la rassegna americana rappresenterà il primo vero confronto con l’atletica mondiale: un’esperienza preziosa non soltanto per inseguire risultati immediati, ma anche per costruire il passaggio futuro verso la categoria senior.

Gare in streaming e differita su Rai Sport

Il viaggio verso Eugene prevede uno scalo a Denver prima dell’arrivo in Oregon. Una volta negli Stati Uniti, gli atleti dovranno adattarsi anche alle nove ore di differenza rispetto all’Italia.

Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta streaming su Eurovision Sport. A causa del fuso, le sessioni potranno essere seguire tra le 19.00 e le 23.00 italiane e durante la notte, indicativamente tra le 3.00 e le 6.00. Rai Sport proporrà inoltre ogni mattina una differita a partire dalle 7.30.