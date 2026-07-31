Scherma, poker azzurro in Coppa del Mondo: Favaretto e Santuccio regine del ranking

La stagione internazionale 2025-2026 si chiude con un altro risultato straordinario per la scherma italiana. Dopo aver dominato il medagliere dei Mondiali di Hong Kong con otto podi, quattro ori e quattro argenti, l’Italia conquista anche quattro classifiche generali di Coppa del Mondo. Martina Favaretto trionfa nel fioretto femminile, Alberta Santuccio nella spada, mentre le due squadre azzurre di fioretto chiudono al comando nei rispettivi ranking.

Favaretto e Santuccio conquistano la prima Coppa

Martina Favaretto mette in bacheca la prima Coppa del Mondo senior della carriera. La 24enne venata ha ottenuto tre vittorie nel circuito, a Palma di Maiorca, Il Cairo e Istanbul, oltre ai bronzi di Busan e del Grand Prix di Lima. Decisivo il titolo mondiale conquistato a Hong Kong, che le ha permesso di superare Martina Batini. Arianna Errigo ha terminato quarta, Anna Cristino settimane e Alice Volpi tredicesima.

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Prima affermazione anche per Alberta Santuccio. La spadista siciliana ha vinto a Saint-Maur e nel Grand Prix di Medellin, aggiungendo tre ulteriori podi. A Hong Kong ha raggiunto Eszter Muhari in classifica, superandola grazie al maggior numero di successo stagionali. Giulia Rizzi ha concluso quinta.

Le squadre di fioretto completano il dominio

Le altre due Coppe sono arrivate dalle formazioni italiane di fioretto maschile e femminile, entrambe vincitrici anche dei titoli europei e mondiali. Le fiorettiste hanno completato un’annata senza sconfitte, mentre gli uomini hanno conquistato tre delle cinque prove a squadre del circuito prima degli ori di Antony e Hong Kong.

La squadra femminile di spada ha sfiorato il quinto successo, terminando seconda alle spalle della Corea. Ora l’Italia si prepara alla nuova stagione, particolarmente importante perché nell’aprile 2027 inizierà il percorso di qualificazione verso Los Angeles 2028.