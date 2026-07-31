Giochi del Mediterraneo, l’atletica guida l’Italia: 82 azzurri convocati per Taranto

L’atletica sarà la disciplina più rappresentata nella squadra italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Il CONI ha ufficializzato una delegazione complessiva di 498 atleti, con ben 82 convocati provenienti dell’atletica leggera: 41 uomini e 41 donne. A guidare il gruppo sarà Filippo Tortu, scelto come portabandiera dell’Italia insieme alla Puglia Irma Testa.

Tortu portabandiera, convocato anche Tamberi

Tra i nomi più attesi spicca quello di Gianmarco Tamberi, campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2021. Il fuoriclasse azzurro figura nell’elenco insieme a numerosi protagonisti della Nazionale che arriveranno in Puglia dopo gli Europei di Birmingham.

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Saranno infatti 65 gli atleti reduci dalla rassegna continentale. Tra loro anche diversi primatisti italiani: Pietro Arese nei 1500 metri, Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Daisy Osakue nel lancio del disco e Sara Fantini nel martello.

Una squadra completa tra pista, salti e lanci

La selezione maschile comprende, tra gli altri, Samuele Ceccarelli nei 100 metri, Catalin Tecuceanu negli 800, i gemelli Ala e Osama Zoghlami nei 3000 siepi, Francesco Inzoli nel lungo e Nicholas Ponzio nel peso. Tortu sarà impegnato nei 200 metri e nella staffetta 4×100.

Nel settore femminile spazio a Gloria Hopper, Alessia Pavese, Alice Mangione, Ludovica Cavalli, Elisa Molinarolo ed Erika Saraceni. Federico Del Buono sarà iscritta sia nei 5000 sia nei 10.000 metri, mentre Greta Bugnolo gareggerà nel lungo e nel triplo.