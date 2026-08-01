Meeting Brazzale, Fabbri guida le stelle azzurre a Lonigo: diretta su Sportface dalle 18.15

L’atletica italiana fa tappa a Lonigo per l’ottava edizione del Meeting Brazzale, manifestazione internazionale inserita nel World Athletics Global Calendar. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 1° agosto allo stadio comunale Mancassola, con un programma che unisce gare giovanili e competizioni di alto livello. Il meeting internazionale inizierà alle 18.15 e potrà essere seguito in diretta streaming su Atletica Italiana TV e sull’app Sportface.

Fabbri e Weir accendono la gara del peso

L’attenzione sarà concentrata soprattutto sul gesto del peso, dove Leonardo Fabbri sosterrà l’ultima gara in Italia prima degli Europei di Birmingham. Il campione europeo arriva a Lonigo dopo una stagione di altissimo livello, impreziosita dal 22,74 realizzato a Eugene e da una lunga serie di competizioni concluse oltre i 22 metri.

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In pedana ci sarà anche Zane Weir, reduce dal 21,42 ottenuto agli Assoluti di Firenze. Nei lanci sono attese inoltre la primatista italiana del disco Daisy Osakue, Emily Conte e il giavellottista Michele Fina.

Dai 100 metri ai salti: programma ricco fino alla sera

Il programma internazionale comprende i 100 e i 400 metri maschili e femminili, gli 800 uomini, il salto in lungo, il triplo, l’alto, il disco, il peso e il giavellotti. Tra gli iscritti figurano anche la campionessa italiana del lungo Arianna Battistella, gli sprinter Carlotta Fedriga e Andrea Federici, il saltatore Federico Celebrin e la discobola Stefania Strumillo.

Dopo le batterie dei 100, previste nel pre-meeting, il programma principale partirà alle 18.15 con lungo femminile e maschile e disco donne. Le finali dei 100 si correranno dalle 20.00, prima degli 800 conclusivi. Tutto il Meeting Brazzale sarà disponibile su Sportface TV.