Classica di San Sebastian, Ciccone e Pellizzari vogliono dire la loro: Evenepoel favorito

Archiviato il Tour de France, il mondo del ciclismo sposta le sue attenzioni verso la Classica di San Sebastian: Ciccone e Pellizzari vogliono essere protagonisti

La Classica di San Sebastián 2026, quarantacinquesima edizione della storica Donostia Klasikoa, si preannuncia come il primo grande appuntamento WorldTour dopo il Tour de France. I corridori affronteranno un percorso durissimo di duecentoventuno chilometri, con oltre quattromilacento metri di dislivello complessivo, disegnato per selezionare i migliori scalatori.

Il tracciato ripropone lo schema classico con alcuni ritocchi strategici. Dopo le prime ascese di Kalbario e Azkarate, il gruppo dovrà affrontare il lungo Urraki e l’Alkiza prima di entrare nel finale. La corsa si decide quasi sempre sull’ultima salita di Murgil-Tontorra: due chilometri e mezzo con pendenza media superiore al dieci percento e punte vertiginose, da scollinare a meno di dieci chilometri dal traguardo sul Boulevard.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I favoriti e gli italiani da tenere d’occhio alla Classica di San Sebastian

Il grande favorito assoluto è Remco Evenepoel, già tre volte vincitore nella città basca e a caccia di un quarto successo che lo renderebbe recordman assoluto della manifestazione.

Il campione belga arriva reduce da un Tour de France di altissimo livello e può contare su una Red Bull-BORA-hansgrohe costruita interamente attorno a lui, con il supporto di Primoz Roglic e dell’italiano Giulio Pellizzari.

A sfidarlo ci saranno il campione in carica Giulio Ciccone, il francese Lenny Martinez, gli attaccanti completi come Mauro Schmid e Quinn Simmons, e gli incursori della UAE Team Emirates come Jan Christen e Jhonatan Narváez. Una battaglia aperta e spettacolare che regalerà emozioni agli appassionati di tutto il mondo, confermando il fascino eterno di questa corsa.