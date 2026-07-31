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Ciclismo Federazioni

Classica di San Sebastian, Ciccone e Pellizzari vogliono dire la loro: Evenepoel favorito

Alessandro Basta
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Remco Evenepoel
Belgian Remco Evenepoel of Soudal Quick-Step celebrates after winning the men's 'Brabantse Pijl' one day cycling race, 162,5km from Huizingen, Beersel to Overijse on Friday 18 April 2025. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS (Photo by Tom Goyvaerts/Belga/Sipa USA)

Archiviato il Tour de France, il mondo del ciclismo sposta le sue attenzioni verso la Classica di San Sebastian: Ciccone e Pellizzari vogliono essere protagonisti

La Classica di San Sebastián 2026, quarantacinquesima edizione della storica Donostia Klasikoa, si preannuncia come il primo grande appuntamento WorldTour dopo il Tour de France. I corridori affronteranno un percorso durissimo di duecentoventuno chilometri, con oltre quattromilacento metri di dislivello complessivo, disegnato per selezionare i migliori scalatori.

Il tracciato ripropone lo schema classico con alcuni ritocchi strategici. Dopo le prime ascese di Kalbario e Azkarate, il gruppo dovrà affrontare il lungo Urraki e l’Alkiza prima di entrare nel finale. La corsa si decide quasi sempre sull’ultima salita di Murgil-Tontorra: due chilometri e mezzo con pendenza media superiore al dieci percento e punte vertiginose, da scollinare a meno di dieci chilometri dal traguardo sul Boulevard.

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I favoriti e gli italiani da tenere d’occhio alla Classica di San Sebastian

Il grande favorito assoluto è Remco Evenepoel, già tre volte vincitore nella città basca e a caccia di un quarto successo che lo renderebbe recordman assoluto della manifestazione.

Il campione belga arriva reduce da un Tour de France di altissimo livello e può contare su una Red Bull-BORA-hansgrohe costruita interamente attorno a lui, con il supporto di Primoz Roglic e dell’italiano Giulio Pellizzari.

A sfidarlo ci saranno il campione in carica Giulio Ciccone, il francese Lenny Martinez, gli attaccanti completi come Mauro Schmid e Quinn Simmons, e gli incursori della UAE Team Emirates come Jan Christen e Jhonatan Narváez. Una battaglia aperta e spettacolare che regalerà emozioni agli appassionati di tutto il mondo, confermando il fascino eterno di questa corsa.

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