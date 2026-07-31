Europei di nuoto artistico, Pelati illumina Parigi: argento nel solo tecnico

Filippo Pelati conquista la medaglia d’argento nel solo tecnico maschile agli Europei di nuoto artistico di Parigi. L’azzurro ha chiuso la finale con 241,7008 punti, regalando all’Italia il secondo podio della giornata dopo il successo ottenuto nel Mixed Team Event dei tuffi. Davanti a lui soltanto il britannico Ranjuo Tomblin, mentre il bronzo è andato a Zakhar Trofimov.

Pelati convince sulle note dei Queen

Il 19enne italiano ha presentato una routine sulle note di “Radio Ga Ga” dei Queen, mettendo in mostra qualità tecnica, espressività e grande controllo. Una piccola imprecisione nella fase iniziale dell’esercizio ha creato qualche momento di suspence, soprattutto durante la revisione effettuata dai giudici.

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Il punteggio finale ha però premiato la solidità complessiva della sua prova, permettendogli di salire sul secondo gradino del podio. Pelati ha così confermato di essere ormai uno dei principali interpreti europei del solo maschile.

Un altro risultato di prestigio per l’azzurro

L’argento di Parigi arricchisce ulteriormente una stagione già importante. Pelati aveva infatti conquistato l’oro nel solo tecnico nella tappa di Coppa del Mondo di Pontevedra, totalizzando 229,7325 punti con la stessa interpretazione dedicata a Freddie Mercury.

Il nuovo podio continentale conferma la continuità del giovane ferrarese, già protagonista nelle competizioni internazionali giovanili e senior. L’Italia del nuovo artistico trova coì un’altra certezza su cui costruire il proprio futuro: Pelati continua a crescere e dimostrare di poter competere stabilmente per le medaglie più importanti.