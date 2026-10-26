Ferrari nel 2027 favorita per il Mondiale? C’è un dato che fa bene sperare

Quando la Ferrari tornerà a lottare per la vittoria del Mondiale? Un pilota in rosso non vince dal 2007, per questo motivo l’attesa dei Tifosi è ormai alle stelle, ma la prossima stagione potrebbe davvero essere quella giusta.

Ferrari sfiora il colpo grosso ad Austin: Leclerc sul podio

La Ferrari chiude la trasferta texana con un risultato solido, ma rimane l’amaro in bocca per una qualifica imperfetta che ha precluso la vittoria.

La gara di ieri ha mostrato una monoposto costante, capace di sfruttare bene le novità aerodinamiche portate in pista. Charles Leclerc ha conquistato il 2° posto con una guida d’attacco e una tattica su 2 soste, superando di forza Max Verstappen e Lando Norris. Il monegasco sperava di riprendere Kimi Antonelli, dominatore assoluto con la singola sosta, ma il ritmo del battistrada è risultato inarrivabile. Charles ha ritrovato confidenza con la vettura del 2026, spiegando: “Sento di aver sbloccato qualcosa, ho fatto dei passi avanti durante l’anno”.

Il pilota punta a conquistare nuovi successi da qui alla fine, forte di un distacco di soli 6 punti da George Russell nel mondiale. Lewis Hamilton ha invece chiuso in 4° posizione, condizionato da un assetto errato scelto venerdì. L’inglese ha sofferto un fastidioso sottosterzo, costringendo i meccanici ad aggiungere 4 click di ala anteriore a ogni pit stop. Solo nel finale Lewis ha trovato il bilanciamento corretto, girando sui tempi dei primi, ma la Virtual Safety Car ha congelato l’azione impedendo l’attacco su Verstappen.

L’analisi di Vasseur e le speranze rosse per il 2027

Il rammarico più grande a Maranello riguarda il turno decisivo del sabato. Fred Vasseur ha ribadito come la squadra abbia lavorato bene in ogni sessione, fallendo però gli ultimi giri della Q3. Una folata di vento e un calo termico hanno compromesso l’aderenza. Vasseur ha comunque difeso il gruppo: “Non possiamo parlare di disastro quando chiudi quinto a pochi centesimi dalla seconda posizione”.

Partire dalla 4° e 5° casella ha obbligato il muretto a inventare manovre nel traffico, allontanando la lotta per il gradino più alto. Nonostante la vittoria mancata, il team valuta positivamente l’aggiornamento tecnico, consolidando il 2° posto tra i costruttori.

Ma l’attenzione è tutta sulla prossima stagione. La Ferrari è nettamente la macchina più veloce in curva, sintomo di un telaio studiato benissimo con intuizioni finalmente azzeccate. Certo, la Rossa paga ancora un divario sul dritto importante. Ieri di almeno 25 km sul rettilineo principale. Problema dovuto soprattutto al motore, ma con il nuovo regolamento la Ferrari avrà la possibilità di rifare praticamente da capo la power-unit per la prossima stagione. Un’occasione non da poco, visto che se la Scuderia italiana riuscisse a colmare il gap con Ford-RedBull e Mercedes, allora darebbe a Hamilton e Leclerc finalmente una macchina capace di giocarsi il Mondiale. Tutto però dipenderà dal team motoristico, finalmente interamente “a firma” Vasseur dopo il cambio della guardia.

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