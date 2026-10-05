Mondiali judo 2026, Giuffrida manca la finale nei -52 kg: sfida Ballhaus per il bronzo

L’azzurra, reduce da tre vittorie nei turni eliminatori, cede per ippon alla spagnola Ariane Toro Soler in semifinale. Nel Final Block di Baku affronterà la tedesca, mentre Uta Abe andrà a caccia del sesto titolo iridato.

Si ferma in semifinale il cammino di Odette Giuffrida ai Campionati Mondiali di judo 2026, in corso alla National Gymnastics Arena di Baku. L’azzurra, impegnata nella categoria -52 kg, è stata sconfitta dalla spagnola Ariane Toro Soler e dovrà rinunciare alla possibile finale contro la giapponese Uta Abe. Resta però aperta la possibilità di conquistare una medaglia di bronzo: nel Final Block della seconda giornata la romana affronterà la tedesca Mascha Ballhaus.

Giuffrida si era presentata all’appuntamento iridato da numero due del ranking mondiale e prima testa di serie del tabellone, complice l’assenza della kosovara Distria Krasniqi. La trentunenne italiana, campionessa del mondo nel 2024 e protagonista di numerosi podi tra Europei e World Tour, era tornata a gareggiare da meno di un mese a Budapest, dopo l’infortunio alla spalla rimediato a giugno in Mongolia.

Giuffrida, tre successi prima della sconfitta con Toro Soler

Il percorso dell’azzurra era cominciato con una vittoria sofferta contro la giovane brasiliana Rafaela Rodrigues, superata per somma di penalità dopo 3’19” di Golden Score. A decidere l’incontro era stato il terzo shido assegnato all’avversaria, una sanzione apparsa piuttosto discutibile.

Successivamente Giuffrida aveva eliminato la marocchina Soumiya Iraoui, imponendosi per yuko, e la padrona di casa Gultaj Mammadaliyeva, battuta in appena 2’14” grazie a due yuko e all’ippon conclusivo.

In semifinale, però, l’italiana ha dovuto arrendersi ad Ariane Toro Soler. Con entrambe le judoka gravate da due shido, la spagnola ha trovato l’azione decisiva a 52 secondi dal termine dei tempi regolamentari, mettendo a segno un Ko Uchi Gari da ippon che ha interrotto la corsa di Giuffrida verso la finale.

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Mondiali judo, Ballhaus ultimo ostacolo per il bronzo

La campionessa del mondo del 2024 avrà ora un’ultima occasione per salire sul podio. Nella finale per il bronzo dovrà vedersela con Mascha Ballhaus, avversaria particolarmente insidiosa anche alla luce dei precedenti: la tedesca si è infatti aggiudicata gli ultimi due confronti diretti con l’italiana.

Ballhaus arriva dalla sfida dei quarti di finale contro Uta Abe, nella quale ha sfiorato l’impresa contro la giapponese.

Sarà proprio Abe, 26 anni, a contendersi l’oro con Toro Soler. La judoka nipponica proverà a conquistare il sesto titolo mondiale complessivo della sua carriera, mentre la spagnola cercherà di completare il proprio percorso iridato con il successo più prestigioso.