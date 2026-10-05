Sky Wifi, il nuovo promo con Kimi Antonelli e Alex Del Piero

Nel nuovo spot, il super pilota, grande fan della serie Sky Original sugli 883, guarda la seconda stagione insieme ad Alex Del Piero grazie alla rete ultraveloce di Sky Wifi ottimizzata per lo streaming

Mancano pochi giorni al debutto della nuova serie Sky Original “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883” – dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e NOW – e tra i fan della serie c’è anche il super pilota Andrea Kimi Antonelli, protagonista del nuovo soggetto della campagna Sky Wifi e Sky TV, ancora al fianco di Alessandro Del Piero.

Nel nuovo spot, i due sono a casa di Antonelli, da poco arrivato nel condominio Sky, e guardano la serie Sky sugli 883. Come ironizza Alex, Kimi non era ancora nemmeno nato quando uscivano i dischi della band, ma è già un grande fan della serie e per lui ora “c’è solo la seconda stagione”, tanto che nella casa ancora piena di scatoloni, non c’è neppure un divano su cui sedersi. Tra le priorità di Kimi, infatti, c’è in primis Sky Wifi, che è ultraveloce e ottimizzata per lo streaming, e poi “Nord Sud Ovest Est”. “E il divano?”, gli chiede Del Piero. “Non era in pole position”, ribatte Antonelli.

Con il consueto stile ironico e leggero, anche questo soggetto promuove l’offerta che combina insieme, a un prezzo vantaggioso, la potenza dell’ultrabroadband di Sky Wifi – quarto operatore broadband nazionale* nonché la rete più scelta dai clienti Sky** – e la qualità dei contenuti Sky, con le serie e gli show di Sky TV per tutta la famiglia, a partire ovviamente da “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883” e dalla nuova edizione di “X Factor”, in esclusiva ogni giovedì.

Ideata dalla Sky Creative Agency, la nuova campagna è pianificata sui principali canali televisivi nazionali, in radio, sulle piattaforme digital e retail Sky.

Per maggiori informazioni: https://www.sky.it/offerte/wifi-tv

* fonte: Agcom, Osservatorio sulle comunicazioni n. 2/2026.

** fonte: elaborazione interna Sky su base clienti Sky connessi a Internet tramite Sky Glass, Sky Stream, Sky Q e Sky Q via Internet attivi al 25.09.2026. Sky Wifi è la connessione broadband più diffusa tra tali clienti.

CREDITS

Agency: Sky Creative Italy

Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano

Creative Director: Mario Esposito, Domenico Montemurro

Head of Business: Manuela Bandiera

Head of Production and Operations: Annalisa Orsi

Head of Brand and Strategy: Claudia Strada

Senior Account Director: Paola Petruni

Account Manager: Vittoria Staglianò

Art Director: Alice Pozzi

Copywriter: Francesco Arena

Executive Producer: Chiara Zappoli

Digital and Retail Producer: Alessandra Furiosi

Colorist: Alessandro Arrighini

Motion Designer, post e compositing: Francesca Bonamigo

Graphic Designer: Youssef Zridi

Post Produzione video: Rundabout

Post Produzione audio: Danilo Cavalli

Casa di Produzione: Akita Film

Regia: Matteo Sironi

Direttore Fotografia: Alessandro Bolzoni