Conte, messaggio sul futuro: «Voglio riportare un grande club a vincere». Suggestione Juventus

L’ex allenatore del Napoli parla a The Athletic delle sue ambizioni e della voglia di rilanciare una società dalla storia ricca di successi. Parole che fanno pensare anche ai bianconeri, mai citati esplicitamente dal tecnico.

Antonio Conte guarda al futuro e traccia l’identikit del club nel quale vorrebbe tornare ad allenare. Dopo la conclusione della sua esperienza al Napoli, il tecnico salentino ha parlato delle proprie ambizioni in un’intervista a The Athletic, descrivendo una società dalla grande tradizione, abituata a conquistare trofei ma oggi lontana dai successi del passato. Parole che possono alimentare la suggestione di un ritorno alla Juventus, anche se l’allenatore non ha fatto riferimento esplicito ai bianconeri.

«Se arrivi in un club la cui storia parla da sé, una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie, puoi onorarla in un solo modo: avendo l’ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi, qualora non ci riesca già oggi», ha spiegato Conte, sottolineando l’importanza di restituire competitività a società che hanno conosciuto grandi successi.

Conte e il futuro: la voglia di rilanciare un club storico

Il tecnico ha poi approfondito la propria idea di calcio, mettendo al centro la mentalità vincente e la capacità di trasmettere entusiasmo a tutto l’ambiente: «So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti, quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: ‘Ca**o, possiamo vincere’».

Un concetto accompagnato da un’ulteriore riflessione: «Ci sono molti club che hanno un po’ perso di vista la propria storia». Da qui il desiderio espresso da Conte: «Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere».

L’allenatore cerca dunque una realtà nella quale tornare a competere per i traguardi più importanti: «Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma per competere». Un profilo che può richiamare quello della Juventus, ma senza indicazioni concrete su una possibile destinazione.

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Conte ripensa al Napoli: «Due anni fantastici, ma ho speso molte energie»

Nell’intervista c’è spazio anche per un bilancio della sua esperienza sulla panchina del Napoli. Conte ne conserva un ricordo positivo, pur sottolineando quanto sia stato impegnativo il lavoro svolto durante la permanenza in azzurro.

«Sono stati due anni fantastici, è stata un’esperienza meravigliosa, ma ho speso molte energie e non è stato facile», ha raccontato il tecnico.

Nessuna indicazione definitiva, dunque, sulla prossima squadra. Conte ha però chiarito quale sarà il criterio alla base della sua scelta: trovare un club nel quale la pressione e le ambizioni siano all’altezza di una storia costruita sulle vittorie.