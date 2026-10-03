ATP Tokyo: Arnaldi spaventa Alcaraz ma cede in due set

Matteo Arnaldi accarezza l’impresa ma deve arrendersi a Carlos Alcaraz nel secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo. L’azzurro ha giocato alla pari con il numero tre del mondo per tutto il primo set, arrivando addirittura ad avere quattro set pini consecutivi nel tie-break. Lo spagnolo, però ha ribaltato la situazione e ha poi preso il largo nel secondo parziale, imponendosi con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e 45 minuti di gioco.

Arnaldi spreca quattro set point, Alcaraz rimonta

La partita si apre subito in salita per Arnaldi, che perde il servizio nel primo game. Il ligure però reagisce nel quarto gioco e trova il controbreak, riportando il match in equilibrio. I due procedono poi senza ulteriori scossoni fino al tie-break, dove l’azzurro gioca un tennis aggressivo e preciso, scappando sul 6-2.

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A quel punto arrivano quattro set point consecutivi, ma Alcaraz riesce a cancellarli tutti e a completare una rimonta pesantissima, chiudendo il tre-break per 8-6. Una vera occasione sprecata per Arnaldi, che avrebbe potuto cambiare completamente l’inerzia della sfida.

Nel secondo set cambia tutto

Il contraccolpo del primo parziale si fa sentire e nel secondo set Arnaldi perde rapidamente terreno. Alcaraz t4rova il break nel secondo game e si ripete nel quarto, volando sul 4-0. L’azzurro prova a riaprire il match nel settimo gioco, procurandosi due palle break, ma lo spagnolo le annulla entrambe e chiude poi il set sul 6-1.

I numeri raccontano anche le difficoltà di Alcaraz con la seconda di servizio, con appena il 25% dei punti vinti, ma l’efficacia con la prima, pari all’81%, gli ha permesso di gestire i momenti decisivi. Per Arnaldi resta il rammarico di un primo set giocato ad altissimo livello. sfuggito per pochissimo.