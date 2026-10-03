MotoGP, Marquez detta legge nella Sprint di Motegi: Bezzecchi secondo, Bagnaia sprofonda

Marc Marquez si prende la Sprint del Gran Premio del Giappone 2026 e lancia un altro segnale pesante nella corsa al titolo. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati ha chiuso davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin, al termine di una gara che ha visto i principali protagonisti del Mondiale occupare le posizioni di vertice. Più complicata invece la situazione per Francesco Bagnaiai, soltanto tredicesimo e ancora alle prese con un fine settimana molto difficile. La Sprint, prevista sulla distanza di 12 giri, ha così regalato indicazioni importanti anche in vista della gara lunga di domenica.

Marquez davanti, Aprilia subito alle spalle

Marc Marquez ha preso il comando della classifica provvisoria della Sprint davanti alle due Aprilia ufficiali. Bezzecchi ha chiuso secondo a 1″o68, mentre Martin ha occupato la terza posizione a 3″538. Subito dietro si sono inseriti Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, rispettivamente quarto e quinto.

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Più staccato Pedro Acosta, sesto seguito da Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Luca Marini. Una top ten molto combattuta, con Ducati e Aprilia protagoniste assolute nelle posizioni che contano.

Bagnaia ancora in difficoltà

Continua invece il momento complicato di Francesco Bagnaia. Il piemontese, già costretto a passare dalla Q1 dopo un venerdì difficile, si è ritrovato soltanto tredicesimo, a oltre 17 secondi dalla vetta. Poco meglio Franco Morbidelli, dodicesimo, mentre Enea Bastianini ha chiuso quindicesimo. Ancora più indietro Fabio Quartararo, ventunesimo, al termine di una Sprint da dimenticare per Yamaha.

In vista della gara lunga di domani, il quadro appare molto chiaro: Marquez e le Aprilia sembrano avere il passo per giocarsi il successo, mentre Bagnaia sarà chiamato a una rimonta complicata.