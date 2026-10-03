Atletica, ad Agropoli scatta la festa dei Cadetti: 34 titoli italiani in palio, diretta su Sportface TV

Tutto pronto ad Agropoli per i campionati italiani e per Regioni Cadetti e Cadette 2026. Oggi prende ufficialmente il via allo stadio Guariglia la rassegna tricolore dedicata ai migliori talenti U16 dell’atletica italiana. Le gare partiranno dalle 8.30 e si potranno seguire in diretta su Sportface TV, attraverso il canale Atletica Italiana TV disponibile sulla piattaforma. Un intero weekend deviato alle nuove generazione, con 886 atleti, 21 rappresentative ragionali e 34 titoli italiani individuali da assegnare.

Agropoli capitale dell’atletica giovanile

La manifestazione, giunta alla 53esima edizione, sbarca per la prima volta in Campania e mette di fronte gli atleti nati nel 2011 e nel 2012. Teatro delle sfide sarà la sfida intitolata a Pietro Mennea dello stadio Guariglia, dopo la cerimonia inaugurale andata in scena venerdì nel centro di Agropoli con la sfidata delle 21 rappresentative.

Testimonial dell’evento Francesco Pernici, neo-primatista italiano degli 800 metri, chiamato ad accendere simbolicamente il braciere. Il presidente FIDAL Stefano Mei ha invece invitato i giovani protagonisti a vivere la manifestazione soprattutto come un momento di crescita.

Due giorni di sfide e spettacolo su Sportface

Il programma comprende tutte le principali specialità della categoria Cadetti: dalla velocità con 80 e 300 metri al mezzofondo, dagli ostacoli ai salti e ai lanci, fino alla marcia e alle staffette 4×100. Oltre ai titoli individuali, grande attenzione sarà rivolta anche al Trofeo Nazionale delle Regioni, con le 21 selezioni impegnate nella corsa alla classifica generale.

Le prove multiple avranno invece una rassegna dedicata il 17 e 18 ottobre a Casalmaggiore. Tutta la manifestazione sarà dunque visibile su Sportface TV, punto di riferimento per seguire in streaming le gare di Agropoli.