Giro dell’Emilia 2026, oggi lo spettacolo di San Luca: Pidcock cerca il colpo, Italia con Piganzoli e Finn

Tutto pronto per il Giro dell’Emilia 2026, una delle classifiche più affascinanti del calendario italiano. La 109esima edizione scatterà oggi da Ferrara alle 10.50, con arrivo previsto a Bologna intorno alle 15.20 dopo 197,9 chilometri. Il grande protagonista annunciato è Tom Pidcock, già secondo nelle ultime due edizioni e intenzionato a conquistare finalmente il gradino più alto del podio. L’Italia, invece, punta soprattutto su Davide Pignoli e sul giovane Lorenzo Finn.

Un percorso durissimo, San Luca giudice finale

La prima parte della corsa sarà prevalente pianeggiante, ma la situazione cambierà dopo i cento chilometri. Il gruppo affronterà infatti la salita di Loiano, lunga 6,5 km con una pendenza media del 6,8%, prima dello strappo di Pianoro, 1,8 km al 9,2%. L’ingresso a Bologna aprirà poi il circuito conclusivo di 9,2km, da ripetere quattro volte.

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Grande protagonista sarà naturalmente la salita di San Luca, 1,8 km al 10,1% di pendenza media, da affrontare complessivamente cinque volte e sede dell’arrivo.

Pidock favorito, Pignoli e Finn guidano l’Italia

Pidock parte con grandi ambizioni, ma la concorrenza non manca. Tra i principali rivali figurano Lenny Martinez, Thymen Arensman, Oscar Onley e Matteo Jorgenson, oltre ad Adam Yates e Brando McNultuy. Per l’Italia le speranze maggiori sono riposte in Piganzoli, reduce dal successo al Giro del Lussemburgo, e Finn, alla ricerca di un risultato prestigioso nelle prime gare tra professionisti. Da seguire anche Filippo Zana, Andrea Raccagni Novero, Lorenzo Fortunato e Simone Velasco.

La corsa sarà visibile in diretta TV su Rai 2 dalle 14.00 e in streaming su RaiPlay, Eurosport, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.