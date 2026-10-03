F1, Antonelli vola nelle FP3 a Sepang: miglior tempo davanti a Verstappen, Ferrari più indietro

Kimi Antonelli cambia passo e manda un segnale pesante a Sepang dopo le difficoltà di ieri. Il pilota italiano ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2026, recuperato sul circuito malese, firmando il miglior tempo in 1’36″302. Un risultato che rilancia le ambizioni del leader del Mondiale in vista delle qualifiche e che conferma il netto passo avanti compiuto dalla Mercedes sul giro secco.

Antonelli davanti a Verstappen, Russell più lontano

Antonelli ha costruito la propria prestazione nel finale, sfruttando al meglio le gomme soft nella simulazione di qualifica. Alle sue spalle ha chiuso Max Verstappen, staccato di 278 millesimi, mentre l’altra Red Bull di Isack Hadjar ha terminato in terza posizione a oltre mezzo secondo. Più complicata invece la sessione di George Russell, quarto a 610 millesimi dal compagno di squadra e penalizzato dal mancato completamente del secondo tentativo con gomme morbide nuove.

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Il risultato rafforza comunque le sensazioni positive in casa Mercedes, che si presenta alle qualifiche con indicazioni decisamente incoraggianti.

Ferrari terza forza, McLaren ancora nascosta

Più indietro le due Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso quinto con un riscatto di 714 millesimi, davanti al compagno Lewis Hamilton, sesto a 739 millesimi. La SF-26 è apparsa meno incisiva sul giro secco rispetto a Mercedes e RedBull, anche se Leclerc aveva utilizzato la gomma dura nella prima parte della sessione.

Non ha impressionato nemmeno la McLaren, con Landro Norris settimo e Oscar Piastri ottavo, entrambi a oltre otto decimi dal miglior tempo. A completare la top ten Franco Colpaini e Arvid Lindbald. Le qualifiche scatteranno alle 10.00 italiane, con Antonelli chiamato a confermare quanto mostrato nelle FP3.