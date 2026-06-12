Atp Stoccarda, Bellucci fuori ai quarti! Fritz lo elimina in rimonta

Mattia Bellucci deve abdicare contro Taylor Fritz ai quarti finale a Stoccarda: cosa è successo nella giornata di oggi

È stata una vera e propria battaglia, ma stavolta il tennis italiano non ha sorriso. Mattia Bellucci esce ai quarti dell’ATP 250 di Stoccarda, ma a testa altissima. Il lombardo cede al terzo set al campione uscente Taylor Fritz per 5-7 7-5 7-5, dopo due ore e 26 minuti di lotta in Germania.

L’azzurro parte benissimo: mette in piedi un primo set di pura resistenza da sfavorito, 54 minuti in cui Bellucci annulla cinque palle break e piazza l’allungo decisivo sul 5-5, con uno scambio da applausi e una palla corta da maestro.

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Il secondo set, poi, è un braccio di ferro senza break fino al 4-4, dove l’italiano spreca un’occasione d’oro sul 40 pari. Fritz trova angoli migliori, Bellucci paga qualcosa con il dritto e cede la battuta sul 5-5, perdendo il parziale per 7-5.

Fritz rimonta ed elimina Bellucci, ma i segnali sono positivi

Il contraccolpo pesa all’inizio del terzo, ma l’azzurro tiene i turni cruciali. Fritz è quasi impeccabile al servizio: tiene a zero quasi tutti i game, la pressione sale e sul 5-5 arriva il break decisivo. Due match point, il secondo chiuso da un rovescio largo e la corsa dell’ultimo italiano si ferma.

I numeri raccontano una partita decisa dai dettagli: 39 vincenti e 41 errori per Mattia, 29 e 34 per l’americano. La prima di Bellucci viaggia al 63% con il 74% di punti vinti, ma Fritz è superiore: 71% in campo e l’83% con la prima. La differenza è stata minima, ma è sufficiente a decidere una sfida che lascia l’orgoglio intatto.