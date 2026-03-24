Atp, Sinner batte Michelsen in due set: chi affronterà ai quarti di finale

Jannik Sinner non sbaglia contro Alex Michelsen e si qualifica per i quarti di finale dell’ATP Miami: il suo prossimo avversario

Non era un impegno così agevole, né da prendere sotto gamba. Sinner ha affrontato e battuto Michelsen in due set sul Campo Centrale di Miami, ma ha dovuto fare i conti anche con qualche difficoltà in più rispetto alle attese.

L’altoatesino ha visto iniziare il match in ritardo rispetto alle attese per via del protrarsi degli impegni precedenti sul campo. Il ritardo, però, non ha inciso sulla carica emotiva e fisica del match, in cui Michelsen ha fatto capire di non essere affatto un tennista di secondo piano.

Già nel primo set Sinner ha dovuto dare fondo a qualche gran colpo e una mentalità d’acciaio per portarlo a casa con il punteggio di 7-5. Nel secondo set, Michelsen ha giocato il tutto per tutto ed è anche riuscito a conquistare un break ai danni dell’italiano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il numero due al mondo però ha subito portato a casa il contro-break, rimettendo a posto un set che sembrava perso e giocando un gran tie-break in rimonta. Così, il match è terminato 7-5, 7-6, quanto basta per garantire a Sinner l’accesso ai quarti di finale.

Chi affronterà Sinner ai quarti di finale

Sinner non conosce ancora il suo avversario ai quarti di finale, almeno per il momento. Il numero due al mondo attende il vincente tra Atmane e Tiafoe.

Quest’ultimo è in vantaggio nel primo set e con un break a favore. Chiunque sia il contendente a un posto in semifinale, il favorito sarà comunque l’italiano.