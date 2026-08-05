Atp Montreal, Musetti vince contro Meija ed è ai sedicesimi

Lorenzo Musetti non sbaglia a Montreal e batte Meija: ora è qualificato per i sedicesimi di finale. Com’è andata la sfida dell’azzurro

Lorenzo Musetti supera il primo ostacolo all’ATP Masters 1000 di Montreal 2026 e vola ai sedicesimi di finale. Il tennista carrarino, undicesima testa di serie del tabellone, ha impiegato due ore e otto minuti per piegare la resistenza del qualificato colombiano Nicolas Mejia, liquidato con il punteggio di 7-6(8) 6-2.

Il primo set è stato un autentico braccio di ferro. Mejia parte forte, ma Musetti trascina la frazione al tie-break. Nel gioco decisivo, il sudamericano vola sul 4-1 e si procura due set point. Tuttavia, il talento azzurro non perde la concentrazione e, approfittando di un doppio fallo e di errori del rivale, ribalta il tie-break chiudendolo per 10-8.

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Musetti va avanti a Montreal: ora il vincente tra Jodar e Moutet

Scampato il pericolo, il toscano alza notevolmente il livello nel secondo parziale. Musetti inaugura il set con un ace e strappa subito il servizio, portandosi in un lampo sul 3-0.

Nonostante un timido tentativo di rimonta di Mejia, capace di accorciare sul 3-1, l’azzurro gestisce il vantaggio con estrema autorità, allungando sul 5-2 grazie agli ottimi fondamentali. Dopo aver mancato il primo match point, Musetti archivia la pratica con un comodo smash, fissando il 6-2.

Musetti dimostra ancora una volta grande maturità e solidità mentale, trovando un trionfo comunque in un momento pesante della stagione. Un successo fondamentale che lancia con grande fiducia la sua corsa nel prestigioso torneo Masters 1000 canadese. Ai sedicesimi, l’azzurro attende ora il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafael Jodar e il francese Corentin Moutet.