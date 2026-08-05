Giro di Polonia, Jonathan Milan fa tris: terza vittoria consecutiva e primato rafforzato

Il campione italiano della Lidl-Trek domina anche la volata di Zielona Góra davanti a Noah Hobbs e Alessandro Romele. Quinto Daniel Skerl, mentre Milan porta a 18 secondi il vantaggio su Magnier.

Jonathan Milan continua a dominare il Giro di Polonia. Il campione italiano della Lidl-Trek ha conquistato anche la terza tappa, centrando la terza vittoria consecutiva dall’inizio della corsa.

L’azzurro si è imposto al termine dei 193,5 chilometri da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra, precedendo in volata il britannico Noah Hobbs della EF Education-EasyPost e Alessandro Romele della XDS Astana Team.

La fuga ripresa a meno di quattro chilometri dall’arrivo

La frazione è stata animata dal tentativo di sei corridori, riusciti a guadagnare terreno sul gruppo durante la giornata.

L’azione degli attaccanti si è però conclusa a poco meno di quattro chilometri dal traguardo, quando il gruppo ha completato il ricongiungimento e preparato la volata.

Milan ancora imbattibile allo sprint

Nelle battute conclusive Milan ha liberato tutta la propria potenza, conquistando nettamente il successo sul rettilineo finale di Zielona Góra.

Hobbs si è classificato secondo, mentre Romele ha completato il podio di giornata. Buona prova anche per Daniel Skerl della Bahrain Victorious, quinto alle spalle di Oded Kogut.

Nella top ten hanno trovato spazio anche Sakarias Koller Løland, Gerben Thijssen, Steffen De Schuyteneer, Maikel Zijlaard e Tord Gudmestad.

Milan allunga nella classifica generale

La terza affermazione consecutiva consente a Milan di rafforzare ulteriormente la leadership della classifica generale.

Il corridore della Lidl-Trek guida con il tempo complessivo di 12h21’09” e ha ora 18 secondi di vantaggio su Paul Magnier.

Noah Hobbs sale al terzo posto a 20 secondi, mentre Alessandro Romele è quarto con un ritardo di 26 secondi. Dal quinto al decimo posto figurano sei corridori distanziati di 30 secondi.

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L’ordine d’arrivo della terza tappa

Jonathan Milan, Lidl-Trek, 4h11’51”; Noah Hobbs, EF Education-EasyPost, stesso tempo; Alessandro Romele, XDS Astana Team, stesso tempo; Oded Kogut, NSN Cycling Team, stesso tempo; Daniel Skerl, Bahrain Victorious, stesso tempo; Sakarias Koller Løland, Uno-X Mobility, stesso tempo; Gerben Thijssen, Alpecin-Premier Tech, stesso tempo; Steffen De Schuyteneer, Lotto Intermarché, stesso tempo; Maikel Zijlaard, Tudor Pro Cycling Team, stesso tempo; Tord Gudmestad, Decathlon CMA CGM Team, stesso tempo.

La classifica generale dopo la terza tappa

Jonathan Milan, Lidl-Trek, 12h21’09”; Paul Magnier, Soudal Quick-Step, a 18”; Noah Hobbs, EF Education-EasyPost, a 20”; Alessandro Romele, XDS Astana Team, a 26”; Sakarias Koller Løland, Uno-X Mobility, a 30”; Gerben Thijssen, Alpecin-Premier Tech, a 30”; Maikel Zijlaard, Tudor Pro Cycling Team, a 30”; Tord Gudmestad, Decathlon CMA CGM Team, a 30”; Steffen De Schuyteneer, Lotto Intermarché, a 30”; Oded Kogut, NSN Cycling Team, a 30”.

Tre tappe e tre vittorie per Milan, che resta dunque imbattuto al Giro di Polonia e consolida la maglia di leader della corsa.