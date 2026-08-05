Europei nuoto artistico, Italia di bronzo nel team acrobatic: terzo podio consecutivo

Le azzurre totalizzano 219.2545 punti e precedono l’Ucraina di oltre sei lunghezze. Oro agli Atleti Neutrali B davanti alla Spagna. Farinelli: «La più bella delle tre medaglie».

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nel team acrobatic agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Le azzurre hanno chiuso la finale con 219.2545 punti, salendo sul podio alle spalle degli Atleti Neutrali B e della Spagna.

La formazione italiana ha preceduto l’Ucraina, quarta con 212.9099 punti, completando una gara affrontata in condizioni di emergenza dopo l’infortunio di Sofia Tabbiani, sostituita da Alessia Macchi.

Farinelli: “La più bella delle tre medaglie”

Grande soddisfazione nelle parole della responsabile tecnica delle squadre azzurre Roberta Farinelli.

«Le medaglie sono tutte belle, ma questa è la più bella delle tre perché eravamo in emergenza e l’abbiamo desiderata e sudata con tutte noi stesse», ha dichiarato.

Per l’Italia si tratta della terza medaglia di bronzo consecutiva nella specialità.

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Oro agli Atleti Neutrali B

La finale è stata aperta dal Portogallo, schierato anche con Daniel Ascenso e Rodrigo Carvalho. Dopo la revisione al VAR, la formazione portoghese ha terminato all’ultimo posto con 146.4949 punti.

Gli Atleti Neutrali B hanno poi preso il comando grazie a un esercizio senza errori e al più alto grado di difficoltà tra le finaliste. Il punteggio di 244.8221 ha consegnato loro la medaglia d’oro.

La Spagna, protagonista di un esercizio accompagnato da un’ouverture di violini, si è classificata seconda con 242.2428 punti. La Grecia ha totalizzato 206.8142, mentre l’Ucraina si è fermata a 212.9099.

Le azzurre penultime nell’ordine di esibizione

L’Italia è entrata in acqua con il vantaggio di conoscere i punteggi ottenuti dalle principali avversarie, essendo penultima nell’ordine di apparizione.

Le azzurre hanno presentato un esercizio di tre minuti composto da:

due salti;

due piattaforme;

due balance;

una combine.

La squadra ha scelto un grado di difficoltà leggermente più basso per limitare il rischio di un base mark e completare l’esercizio senza compromettere il risultato.

Nonostante il cambiamento nella torretta e l’assenza di Tabbiani, la formazione italiana è rimasta compatta e determinata, riuscendo a difendere il terzo posto dagli attacchi dell’Ucraina.

Il bronzo condiviso con Sofia Tabbiani

La medaglia è stata conquistata da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice.

Il risultato è stato dedicato anche a Sofia Tabbiani, costretta a rinunciare alla finale per infortunio e sostituita da Macchi.

La classifica del team acrobatic

Atleti Neutrali B, 244.8221 punti: 148.2221 negli elementi e 96.6000 nell’impressione artistica; Spagna, 242.2428 punti: 141.9928 negli elementi e 100.2500 nell’impressione artistica; Italia, 219.2545 punti: 128.6045 negli elementi e 90.6500 nell’impressione artistica; Ucraina, 212.9099 punti; Grecia, 206.8142 punti; Portogallo, 146.4949 punti.

La formazione italiana

Beatrice Andina;

Valentina Bisi;

Marta Iacoacci;

Alessia Macchi;

Giorgia Lucia Macino;

Sofia Mastroianni;

Susanna Pedotti;

Giulia Vernice.

L’Italia conferma così la propria continuità ai vertici continentali del team acrobatic, conquistando un bronzo reso ancora più significativo dalle difficoltà affrontate alla vigilia della finale.