Europei di fondo, Taddeucci concede il bis nella 5 km: oro azzurro, Pozzobon bronzo

Dopo il successo nella 10 chilometri, la toscana trionfa ancora nella Senna davanti all’ungherese Mihalyvari Farkas. Sul podio anche Barbara Pozzobon, ottava Noemi Cesarano.

Ginevra Taddeucci si conferma la regina degli Europei di nuoto in acque libere in corso a Parigi. Dopo l’oro conquistato ieri nella 10 chilometri, la ventinovenne toscana ha vinto anche la prova sui 5 chilometri disputata nella Senna.

L’atleta di Fiamme Oro e Canottieri Napoli ha preceduto l’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, seconda con un ritardo di 2”21.

Il podio si è completato con un’altra italiana: Barbara Pozzobon ha conquistato la medaglia di bronzo, regalando all’Italia la seconda doppietta consecutiva nella rassegna femminile dopo quella firmata da Taddeucci e Linda Caponi nella 10 chilometri.

Taddeucci domina anche la 5 chilometri

Ginevra Taddeucci ha confermato nella distanza più breve la superiorità già mostrata nella gara olimpica.

L’azzurra ha toccato per prima al termine della prova lungo la Senna, lasciandosi alle spalle Mihalyvari Farkas, già argento nella 10 chilometri.

Per Taddeucci si tratta del secondo titolo europeo nel giro di due giorni e di un’altra affermazione nelle acque di Parigi.

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Pozzobon difende il bronzo nel finale

Barbara Pozzobon, trentaduenne veneta delle Fiamme Oro, ha chiuso a 3”9 dalla vincitrice.

L’azzurra è riuscita a difendere la terza posizione dagli attacchi della polacca Tarasiewicz e della francese Delacroix, conquistando il gradino più basso del podio.

Dopo il bronzo ottenuto da Linda Caponi nella 10 chilometri, l’Italia porta così ancora due proprie rappresentanti tra le prime tre.

Cesarano ottava

Più indietro la terza italiana in gara, Noemi Cesarano. La nuotatrice napoletana di Marina Militare e Time Limit ha concluso la 5 chilometri in ottava posizione.

Italia a quota 17 medaglie

Con l’oro di Taddeucci e il bronzo di Pozzobon, l’Italia sale a quota 17 medaglie complessive agli Europei di Parigi.

Il successo della toscana rappresenta inoltre il sesto titolo conquistato dalla squadra azzurra nella manifestazione.

La giornata conferma così il dominio italiano nel fondo femminile, con Taddeucci capace di vincere entrambe le distanze disputate e due doppiette consecutive sul podio.