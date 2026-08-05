Europei, tuffi: Di Maria e Pelligra quinti nel sincro misto. Oro all’Ucraina

Di Maria e Pelligra resta ai piedi del podio nei tuffi: l’Italia stavolta non arriva a medaglia, mentre l’oro lo vince l’Ucraina

I tuffi hanno regalato una giornata davvero spettacolare nel sincro misto all’Olympic Aquatics Centre di Saint-Denis per la finale dalla piattaforma agli Europei 2026. L’ultimo atto della competizione ha premiato l’Ucraina, rivelatasi la nazione più convincente nel corso delle cinque rotazioni previste.

La coppia formata da Oleksii Sereda e Kseniia Bailo ha conquistato una medaglia d’oro pesante e decisamente meritata totalizzando ben 323.16 punti, costruendo il proprio successo in modo decisivo nell’ultima rotazione grazie a uno splendido doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, valutato dai giudici con l’ottimo punteggio di 81.60.

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Alle spalle dei vincitori hanno chiuso i tedeschi Ole Johannes Rosler e Pauline Alexandra Pfeif, saliti sul secondo gradino del podio con 317.16 punti.

La classifica finale dei tuffi: l’Italia chiude quinta

Il bronzo è andato, contro ogni pronostico rispetto alle attese, ai sorprendenti spagnoli Jorge Rodriguez Ledesma e Ana Carvajal San Miguel, autori di una prestazione complessiva da 297.48 punti. Gli iberici hanno preceduto i russi in gara come Atleti Neutrali B, Miroslav Kisilev e Aleksandra Kedrina, quarti con 292.56.

L’Italia, invece, come detto, ha chiuso al quinto posto. Il duo azzurro composto da Raffaele Pelligra e Sarah Jodoin Di Maria hanno chiuso la gara con 290.22 punti complessivi, pagando qualche imprecisione di troppo durante l’esecuzione del programma tecnico.

L’Italia ha ottenuto 93.60 punti negli obbligatori, 60.30 nel triplo e mezzo avanti, 65.28 nel triplo e mezzo ritornato e 71.04 nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, risultato il migliore dei quattro tuffi eseguiti dalla coppia azzurra. L’Italia ha sfoderato un’altra prestazione e bella di carattere, ma stavolta senza medaglia.