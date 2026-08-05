Taekwondo, otto azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: Italia presente in tutte le categorie

Il 22 e 23 agosto il Palasport Giovanni Paolo II di Massafra assegnerà i titoli delle otto categorie olimpiche. Quattro italiani in gara nella prima giornata e altri quattro nella seconda.

L’Italia sarà presente in tutte le otto categorie olimpiche del taekwondo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Le gare si svolgeranno sabato 22 e domenica 23 agosto al Palasport “Giovanni Paolo II” di Massafra, con quattro titoli assegnati in ciascuna giornata.

Gli azzurri in gara il 22 agosto

Il programma della prima giornata vedrà impegnati due atleti e due atlete della Nazionale italiana:

Gaetano Cirivello, categoria -58 kg;

Dennis Baretta, categoria -68 kg;

Lucrezia Maloberti, categoria -49 kg;

Anna Cuorvo, categoria -57 kg.

Gli azzurri in gara il 23 agosto

Nella seconda giornata saliranno sui campi di gara gli altri quattro rappresentanti italiani:

Angelo Mangione, categoria -80 kg;

Mattia Molin, categoria +80 kg;

Anna Gertrud Gruber, categoria -67 kg;

Ana Ciuchitu, categoria +67 kg.

Otto titoli olimpici in palio

Il programma del taekwondo sarà concentrato in due giornate, con quattro categorie disputate ogni giorno e otto titoli complessivi in palio.

L’Italia potrà quindi contare su un proprio rappresentante in ciascuna delle categorie previste, sia nel torneo maschile sia in quello femminile.

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La ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo

I Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione multidisciplinare riservata alle nazioni del bacino mediterraneo, ispirata al modello dei Giochi Olimpici e nata per promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli.

La competizione, riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1952, fu disputata per la prima volta ad Alessandria d’Egitto nel 1951.

L’edizione di Taranto 2026 sarà la ventesima della storia della manifestazione, arrivata al traguardo dei 75 anni.

Le gare al Palasport di Massafra

Le competizioni di taekwondo si terranno al Palasport “Giovanni Paolo II” di Massafra.

I biglietti sono disponibili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale dei Giochi del Mediterraneo e non vengono gestiti dalla Federazione Italiana Taekwondo.

La squadra italiana di taekwondo

Sabato 22 agosto

Gaetano Cirivello, -58 kg;

Dennis Baretta, -68 kg;

Lucrezia Maloberti, -49 kg;

Anna Cuorvo, -57 kg.

Domenica 23 agosto

Angelo Mangione, -80 kg;

Mattia Molin, +80 kg;

Anna Gertrud Gruber, -67 kg;

Ana Ciuchitu, +67 kg.

Gli otto azzurri proveranno così a lasciare il segno davanti al pubblico pugliese in tutte le categorie olimpiche previste dal programma.