ATP Montreal, Arnaldi è più forte degli errori: Marozsan piegato dopo oltre due ore

Matteo Arnaldi supera una battaglia complicata e raggiunge il terzo turno dei Masters 1000 di Montreal. Il ligure, testa di serie numero 30, ha sconfitto Fabian Marozsan con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 dopo due ore e sei minuti. Dopo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, diventando così tre gli italiani ancora in corsa sul cemento canadese. Al prossimo turno Arnaldi affronterà Tallon Griekspoor.

Arnaldi colpisce nel finale, poi subisce la reazione

Nel primo set l’azzurro ha ottenuto subito un break, immediatamente restituito dall’avversario. Quando il tie-break sembrava inevitabile, Arnaldi ha alzato il livello nell’undicesimo game, strappando nuovamente il servizio all’ungherese e chiudendo 7-5.

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La seconda frazione ha invece visto Marozsan prendere rapidamente il comando. Il break nel secondo gioco ha indirizzato il parziale, dominato dall’ungherese fino al 6-2. Arnaldi ha pagato una percentuale di prime limitata al 49% e sette doppi falli, riuscendo però a vincere il 78% dei punti giocati con la prima.

Due palle break annullate per conquistare la vittoria

Nel set decisivo Arnaldi ha sprecato due opportunità in apertura, ma ha continuato a cercare il momento giusto. Il break decisivo è arrivato nel settimo game, consentendogli di portarsi avanti nella fase più delicata dell’incontro.

Dopo aver mancato un match point in risposta, il ligure si è ritrovato sotto 15-40 mentre serviva per chiudere. Con carattere ha annullato entrambe le palle del controbreak. completando il successo sul 6-4. Marozsan ha realizzato più vincenti e conquistato più punti complessivi, ma Arnaldi è stato superiore nei momenti chiave.