Mondiali U20, Doualla non sbaglia e vince la sua batteria sui 100 metri: quando si disputano le finali

Kelly Doualla parte bene nei Mondiali U20 e vince senza troppi problemi la sua batteria sui 100 metri: cosa è successo in serata

La prestazione di Kelly Doualla ai Mondiali U20 non ha deluso le aspettative e reso orgogliosi i colori italiani. La competizione iniziata sulla mitica pista di Hayward Field a Eugene, per il momento, ha reso giustizia al grande talento della nostra atleta.

La sedicenne lombarda non ha risentito del contesto di alto livello e della pista di tradizione, e si è qualificata a discapito delle avversarie, vincendo in maniera brillante la propria batteria sui 100 metri.

Dopo il recente e squillante trionfo agli Europei U18, la giovane allieva di coach Walter Monti si è calata splendidamente sul rettilineo statunitense mostrando grande maturità agonistica.

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Doualla ha condotto la gara con grande autorità. Sul lanciato non ha dovuto strafare e nel finale si è lasciata andare senza spingere a fondo, un po’ come successo ai Campionati Assoluti, a dimostrazione di avere ancora ampi margini di miglioramento tecnico.

Doualla ha vinto senza problemi la sua batteria sui 100 metri

Kelly ha chiuso la sua fatica con il tempo di 11 secondi e 35 centesimi, complice un vento a favore di zero virgola nove metri al secondo, lasciandosi comodamente alle spalle la tedesca Lena Anochili e Aniya Nurse dalle lontane Barbados.

Le regole prevedevano il passaggio diretto per le prime tre classificate di ogni batteria e i migliori ripescaggi: un accesso alle semifinali assolutamente comodo per la giovanissima atleta italiana in gara oggi.

La velocista tricolore tornerà in scena nella notte italiana, con le semifinali programmate alle ore tre di mattina. Il suo obiettivo principale è ora quello di confermare le eccellenti sensazioni emerse in batteria per meritarsi il prestigioso approdo nella finale.