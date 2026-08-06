Mondiali U20, Doualla riscrive la storia: finale nei 100 metri dopo trent’anni

Kelly Doualla ha riportato l’Italia nella finale dei 100 metri ai Mondiali U20 a distanza di 30 anni. La velocista lombarda, appena sedicenne, ha vinto la propria semifinale a Eugene in 11.36, ottenendo il sesto tempo complessivo. l’Ultima italiana capace di raggiungere l’atto conclusivo era stata Manuele Levorato nel 1996, dopo Giada Gallina nel 1992.

Doualla vince la semifinale e sogna una medaglia

Dopo aver superato brillantemente le batterie, Doualla si è confermata anche nel turno successivo. L’azzurra ha prevalso nella prima semifinale al termine di un serrato confronto con Jade Emmanuel, seconda in 11.42.

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La prestazione è arrivata in condizioni ambientali complicate: il fumo provocato da un vasto incendio nella zona delle Cascade Mountains ha peggiorato sensibilmente la qualità dell’aria a Eugene. Nonostante le difficoltà respiratorie, Doualla ha corso con personalità e lucidità. La finale è in programma alle 5.35 italiane nella notte tra giovedì e venerdì.

Orlando sfiora l’impresa, Ferrari migliore nei 5000

Nei 100 maschili Daniele Orlando ha mancato la finale per appena tre centesimi. Il campione italiano U20 ha chiuso la semifinale in 10.41 dopo aver migliorato il proprio personale in batteria con 10.36.

Nei 5000 femminili Sofia Ferrari si è classificata diciassettesima in 16:18.16, precedendo Mimoa Miari Fulcis, 18esima. Alessandro Santagnelo ha invece terminato 19esimo posto la gara maschile. Nell’asta Letizia Paolano si è fermata a 3,95 metri, chiudendo 15esima.