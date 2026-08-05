Calciomercato, Molina torna in Serie A: affare fatto a cifre sorprendenti

Nahuel Molina lascia l’Atletico Madrid e torna nel massimo campionato italiano dopo i diversi rumors delle ultime settimane

Nahuel Molina torna in Italia e si prepara a vestire la maglia giallorossa. L’esterno destro argentino, vicecampione del mondo nel 2026 con l’Albiceleste, è il prescelto dalla Roma di Gian Piero Gasperini per rinforzare in modo deciso le corsie esterne della formazione capitolina.

Il giocatore, lanciato nel calcio europeo dall’Udinese prima del suo passaggio nel 2022 all’Atletico Madrid, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A. L’affare tra i due club è praticamente concluso, nonostante nelle ultime settimane, il ragazzo sia stato accostato a diversi club, tra cui anche l’Inter.

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La formula del trasferimento prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre per l’attivazione dell’opzione nell’estate del 2027 ammontano a tredici milioni di euro fissi, ai quali si potranno aggiungere fino a quattro milioni di euro legati al raggiungimento di specifici bonus.

Scatto decisivo della Roma per l’acquisto di Molina

C’è già anche l’intesa di massima con il ragazzo sui termini personali dell’accordo. L’Atletico Madrid spingeva da tempo per la sua cessione definitiva, inserendo questo movimento in uscita in una precisa strategia di bilancio.

L’addio di Molina, combinato con la recente cessione di Matteo Ruggeri all’Aston Villa, permetterà infatti ai Colchoneros di sferrare un assalto deciso al difensore Cristian Romero del Tottenham.

Per la Roma si tratta di un innesto di grande esperienza, richiesto con forza dal tecnico bergamasco per la nuova stagione. Un sostituto ideale per Zeki Celik, andato alla Juventus, che garantirà una spinta e una qualità superiore sulla fascia destra dell’Olimpico a supporto del gioco offensivo della squadra giallorossa romana.