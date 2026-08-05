Europei, tuffi: Tocci settimo dai 3 metri. Male Santoro, Wesemann si prende l’oro

L’Italia non brilla sulla distanza dei tre metri. Santoro non riesce a incidere, mentre Tocci si ferma al settimo posto: la classifica finale

La penultima giornata di tuffi agli Europei non ha riservato sorprese positive per l’Italia. All’Olympic Aquatics Centre di Saint-Denis, il day-6 ha visto in scena la prestigiosa finale maschile dal trampolino dei tre metri, che vedeva al via anche due azzurri: Giovanni Tocci e Matteo Santoro.

Il migliore tra gli italiani è stato il calabrese Tocci, capace di chiudere al settimo posto con 424.20 punti. La sua prova è stata caratterizzata da un ottimo inizio, con due tuffi d’apertura di alto livello (77.50 e 73.10).

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Un passaggio a vuoto nel doppio e mezzo rovesciato (58.50) ha rallentato la rincorsa, ma l’azzurro ha reagito con un percorso regolare (64.50, 74.10 e 76.50) per completare la sua gara.

Santoro ultimo dai tre metri: Wesemann straordinario

Finale molto complicata, invece, per Matteo Santoro, che ha chiuso in ultima posizione con 363.25 punti. Il classe 2006 non ha trovato continuità, alternando buoni spunti a diversi errori tecnici che hanno pesato in modo decisivo negli ultimi due tuffi (46.50 e 30.60). Una prestazione al di sotto delle aspettative da cui ripartire.

Il titolo europeo è andato a uno straordinario Moritz Linus Wesemann. Il tedesco ha dominato la gara sfondando quota 500 e chiudendo con un ottimo 506.80, grazie a due esecuzioni finali di altissima difficoltà valutate oltre 95 punti. Alle sue spalle si è piazzato il padrone di casa Jules Bouyer, argento con 484.60 punti, mentre il podio è stato completato dal britannico Jordan Houlden, bronzo con 474.90.