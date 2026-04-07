Atp Montecarlo, Tsitsipas subito eliminato: come cambia il tabellone per Sinner

Stefanos Tsitsipas non riesce a fare bene all’Atp Montecarlo: il greco è stato subito eliminato, cosa cambia ora per Sinner

Passare dal cemento alla terra rossa a volte cambia completamente gerarchie e prospettive. È come azzerare la stagione che è iniziata e cambiare caratteristiche importanti per vincere. Purtroppo per Stefanos Tsitsipas, stavolta non ha funzionato e continua, dunque, il momento nero di forma per il greco.

Gli ultimi mesi sono stati davvero brutti per un tennista solido e di grande qualità, arrivato a essere tra i primi al mondo. Oggi parliamo di un atleta molto diverso e in un’altra fase della sua carriera, che non riesce più a esprimere con continuità tutte le sue doti.

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Anche a Montecarlo, le cose non sono andate bene, vista che è arrivata una cocente eliminazione in due set per mano di Francisco Cerundolo. L’argentino ha portato a casa la vittoria con il punteggio di 7-5 6-4 e dopo tantissimi errori effettuati dal greco.

Il tabellone di Sinner a Montecarlo e come cambia

L’esordio di Sinner contro Ugo Humbert sarà un match da non sbagliare per il numero 2 al mondo, ma soprattutto alla portata. Ciò che è cambiato davvero con la vittoria di Cerundolo è la prospettiva nel torneo per l’italiano.

Infatti, a questo punto, agli ottavi di finale sfiderà presumibilmente uno tra Cerundolo e Machac – il ceco ha eliminato Altmaier. L’argentino ha mostrato tante incertezze, ma è assolutamente un tennista di valore e tra i primi al mondo sulla terra rossa. Sinner deve tenere alta l’attenzione.