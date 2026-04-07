Atp Montecarlo, Sinner torna numero 1 al mondo in 3 casi: le combinazioni

Jannik Sinner ha la grande occasione di tornare al primo posto del ranking Atp superando Carlos Alcaraz in classifica: tutte le combinazioni nella sfida per la vetta

La stagione sul cemento ha dato i suoi frutti per Jannik Sinner. Le vittorie a Indian Wells e Miami hanno permesso di accorciare molto le distanze rispetto a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha perso punti pesanti soprattutto a Miami e ora la forbice tra i due per la vetta si è ridotta parecchio.

Si parla di 190 punti, che potrebbero permettere a Sinner di riconquistare molto presto la vetta, proprio ai danni dello spagnolo. Almeno secondo la matematica, ciò potrebbe avvenire già a Montecarlo, dove Alcaraz deve confermare punti pesanti.

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È anche vero che la terra rossa è la superficie preferita dall’attuale numero uno al mondo, e che proprio lì ha costruito il suo bottino di punti per andare in vetta. Sinner, però, è in ottima forma sotto il profilo atletico e vuole provarci.

Sinner contro Alcaraz: come l’italiano può tornare primo al mondo

La prima combinazione per il sorpasso nel ranking è ovviamente la vittoria del torneo. Se Sinner dovesse riuscire a vincere a Montecarlo, tornerebbe il numero uno senza troppe discussioni.

Basterebbe anche arrivare solo in finale, ma solo se Alcaraz non dovesse superare la semifinale. Se, invece, l’altoatesino dovesse arrivare in semifinale, lo spagnolo dovrebbe arrivare massimo agli ottavi. Insomma, l’impresa non è impossibile, altrimenti ci saranno altri tornei per farcela.