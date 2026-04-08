Atp Montecarlo, Musetti fuori a sorpresa! Avanti Vacherot in due set

Lorenzo Musetti non riesce a riprendersi all’Atp di Montecarlo, anzi è fuori al secondo turno: va avanti Vacherot e ne risente il ranking

L’Atp di Montecarlo ha portato in dote due risultati non proprio positivi per il tennis italiano nelle ultime ore. Oltre all’eliminazione di Flavio Cobolli, c’è anche il duro ko di Lorenzo Musetti.

Dopo l’infortunio di inizio anno, le condizioni fisiche dell’azzurro non sono per niente vicine alle migliori e si è visto anche oggi. Tanti errori, pochi colpi di grandissima qualità e poca continuità: di tutto ciò ha approfittato Valentin Vacherot, che davanti al pubblico di casa, non si è fatto mancare un’eliminazione prestigiosa.

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Il supporto dei tifosi è stato decisivo e ha permesso al monegasco di andare avanti con il punteggio di 7-6 (6) 7-5 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Alla fine la vittoria in due set è parsa meritata, esattamente come la qualificazione agli ottavi di finale dove lo attenderà Hubi Hurkacz.

Musetti tra sconforto e ranking: cosa succede

Un amaro Lorenzo Musetti ha commentato la sfida persa oggi: “Lui è stato più bravo ad approfittare delle mie mancanze e a giocare un ottimo match”, ha iniziato. Poi ha proseguito: “Quello che posso dire è che mi mancano partite, mi mancano le sicurezze che a inizio anno avevo trovato. Quella è stata una bella batosta che mi si ripete nella testa spesso e volentieri”.

E anche il ranking ne risente, dato che Musetti a questo punto manca l’accesso in top5. Bisogna riprendersi al più presto, visti tutti i punti conquistati lo scorso anno e da difendere al meglio.