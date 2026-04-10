Atp Montecarlo, Musetti costretto a tifare Alcaraz: discesa libera nel ranking

Lorenzo Musetti si trova ad affrontare un momento difficile della sua carriera: il tennista italiano ora può sperare solo in Alcaraz

L’epoca d’oro del tennis italiano ci ha abituato ad avere Jannik Sinner sempre in vetta, ma anche tanti campioni nelle prime 20 posizioni del ranking Atp. Tra questi, c’è anche e soprattutto Lorenzo Musetti che, dopo un 2025 da sogno, si è ritrovato tra le prime 5 posizioni della classifica mondiale. E non era semplice.

Tra infortuni e qualche prestazione negativa, però, il suo 2026 sta scorrendo in maniera negativa e senza riuscire a difendere i punti conquistati in precedenza. L’Atp di Montecarlo, in cui è stato eliminato al secondo turno, costa carissimo all’italiano.

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Infatti, non è riuscito a preservare i 650 punti conquistati un anno fa. A questo punto, si ritroverà lunedì 13 aprile dal quinto al nono posto in classifica. I sorpassi di Felix Auger-Aliassime (4.150), di Ben Shelton (3.900), di Alex de Minaur (3.895) e di Taylor Fritz (3.870) sono già effettivi.

Perché Musetti deve tifare Alcaraz contro Bublik

Non solo, perché nella sfida tra Alcaraz e Bublik, Musetti non ha molte scelte. L’italiano sarà costretto a tifare per lo spagnolo per preservare almeno la nona posizione nel ranking ATP.

Se il kazako dovesse riuscire a eliminare il numero 1 al mondo sarebbe un’ottima notizia per Sinner, che tornerebbe in vetta, ma Bublik balzerebbe a quota 3735 punti e Musetti sarebbe decimo. Ci sono ancora diversi tornei per recuperare da qui a fine stagione, soprattutto Wimbledon e il Roland Garros, ma ora Musetti deve tornare al top per tornare a scalare il ranking. E non è scontato.