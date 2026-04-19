Atp Monaco, il grande ritorno di Cobolli: ranking stravolto, la posizione dopo la finale

Flavio Cobolli torna in grande spolvero con una grande prova nell’Atp di Monaco. Oggi la finale contro Shelton, ma il ranking è già stravolto

Un pezzo di Italia conquista Monaco. Flavio Cobolli ha conquistato la finale a Monaco dopo le ottime prestazioni di questa settimane, tornando a mostrare il suo tennis dopo un periodo difficile. Non era stato per niente semplice il cammino dell’italiano nel 2026, visto quanto successo agli Australian Open, i problemi fisici e qualche errore di troppo.

È fisiologico che non sempre in uno sport individuale si possa essere al top, ma allo stesso tempo ora c’era grande necessità di reagire all’alba della stagione sulla terra rossa. E così è stato, perché in questi emozionanti giorni a Monaco non ce n’è stato per nessuno fino a questo momento.

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Oggi si disputerà la finale contro Ben Shelton, che dirà chi porterà a casa l’ambito trofeo, ma il salto nel ranking è già importante.

Come cambia il ranking di Cobolli dopo Monaco

Dopo i 330 punti già portati a casa, la finale ne metterà in palio altri 170. Nella scorsa stagione, Cobolli era uscito subito in Germania, e quindi il balzo nel ranking è davvero considerevole.

L’italiano, già solo con la finale raggiunta, è salito al 13esimo posto del ranking, guadagnando tre posizioni. Se dovesse vincere anche la finale, allora potrebbe addirittura diventare numero 12 al mondo. Ma in questo caso dipenderà anche da Rublev a Barcellona: una sfida a distanza in cui Cobolli può dire molto.