ATP Monaco, Cobolli vince in due set: perché è fondamentale per il Roland Garros

Flavio Cobolli non ha sbagliato nell’esordio a Monaco contro Dedura: vittoria pesante anche per il ranking per il tennista italiano

Il 2026 di molti italiani del tennis non è stato sfavillante. E tra chi è andato più in difficoltà c’è sicuramente Flavio Cobolli. Dopo l’exploit dello scorso anno, c’è stato un calo quasi fisiologico nelle ultime settimane per l’italiano, anche dovuto a qualche malanno fisico poco pronosticabile.

Tra mal di stomaco e qualche errore di troppo, ora è chiamato a reagire e farlo come ci ha abituato, anche a partire da tornei sulla carta un po’ più semplici e meno prestigiosi rispetto ai Grandi Slam. Tra questi c’è anche l’Atp Monaco, in cui anche altri italiani si stanno facendo valere.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cobolli aveva in calendario un esordio non complicato, ma comunque abbordabile contro Dedura. E ha portato a casa una vittoria in due set pesante per il morale e per il prossimo futuro.

Perché la vittoria di Cobolli è importante per il Roland Garros

Cobolli ha regolato Dedura con il punteggio di 6-4, 7-5. Così è andato avanti a Monaco, ma anche con uno sguardo al futuro.

Infatti, si tratta di un successo che potrebbe essere fondamentale in ottica Roland Garros. Ora Cobolli è 14esimo al mondo, ma il grande rischio è quello di uscire dai primi 16. Infatti, fino a questa posizione è sicuro di evitare i più forti al mondo nei primi turni al Roland Garros – i primi 8 del ranking. Per questo, l’imperativo in Germania è solo uno: continuare a vincere.