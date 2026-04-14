Tennis, Darderi parte bene a Monaco. Ok Musetti e Sonego a Barcellona

L’azzurro supera Zhang al BMW Open, mentre in Catalogna avanzano Musetti e Sonego. Ora attesi i prossimi impegni nel tabellone Atp 500 sulla terra rossa.

Buon debutto per Luciano Darderi al “BMW Open”, torneo Atp 500 da 2.561.110 euro in corso sui campi in terra battuta dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera. Il 24enne italo-argentino, numero 21 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha superato al primo turno il cinese Zhizhen Zhang, numero 242 Atp in gara con ranking protetto, con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-1 dopo due ore e sette minuti di gioco. Per Darderi si tratta del primo confronto in carriera contro Zhang. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Justin Engel, 18 anni e numero 184 del ranking, in tabellone grazie a una wild card, e il ceco Vit Kopriva, numero 78 Atp.

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Sonego torna e vince a Barcellona

Prosegue anche il cammino di Lorenzo Sonego al “Barcelona Open Banc Sabadell”, Atp 500 da 2.950.310 euro in programma sulla terra rossa catalana. Il tennista torinese, numero 66 del ranking mondiale, è tornato in campo dopo tre mesi di assenza – non giocava dagli Australian Open – imponendosi sullo spagnolo Pedro Martinez, numero 125 Atp, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4. Sonego affronterà ora uno tra Andrey Rublev, quinta testa di serie, e Mariano Navone.

Avanza anche Musetti

Esordio vincente anche per Lorenzo Musetti, numero 9 del ranking mondiale e seconda testa di serie del torneo. Il carrarino ha superato lo spagnolo Martin Landaluce, numero 101 Atp, con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 27 minuti di gioco. Negli ottavi di finale Musetti affronterà il francese Corentin Moutet, attualmente numero 31 della classifica mondiale.