Rimini Wellness, la ginnastica azzurra protagonista: oggi lo show Freddy con Kataklò e finalisti di Amici

Grande partecipazione allo stand Freddy-FGI nella seconda giornata della manifestazione. Tra esibizioni, sfide con i campioni e la visita a sorpresa di Jury Chechi, la ginnastica italiana si prepara a vivere un’altra giornata da protagonista.

La ginnastica italiana continua a essere tra le grandi protagoniste di Rimini Wellness 2026. Dopo il successo della seconda giornata della manifestazione, che ha visto migliaia di visitatori animare gli spazi della Fiera di Rimini, oggi gli azzurri torneranno al centro della scena con nuove attività ed esibizioni nello stand Freddy-FGI.

Nello spazio dedicato alla Federazione Ginnastica d’Italia, ospitato all’interno dello stand del main sponsor Freddy, si sono alternati alcuni dei principali protagonisti della ginnastica nazionale. Presenti Marco Lodadio, Salvatore Maresca e Fabrizio Valle per l’artistica maschile, le giovani individualiste della ritmica Ginevra Bindi e Carol Michelotti, Andrea Colnago ed Elisa Marras per l’aerobica e il gruppo dell’acrobatica composto da Alessandra Scarabottolo, Elisa Machieraldo e Gaia We Lisco.

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La giornata è stata caratterizzata da dimostrazioni, incontri con il pubblico e attività interattive. Grande successo anche per le lezioni di parkour guidate da Rosario Barile e Nicholas Visintin, che hanno coinvolto numerosi appassionati desiderosi di apprendere le tecniche di questa disciplina.

Nel pomeriggio spazio alle challenge “Sfida il campione!”, durante le quali il pubblico ha potuto confrontarsi con gli atleti azzurri in prove di abilità e resistenza. I partecipanti sono stati premiati con gadget firmati Federginnastica e Freddy.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la visita a sorpresa di Jury Chechi. L’olimpionico degli anelli ha fatto tappa allo stand federale, ricevendo l’affetto del pubblico e salutando Marco Lodadio, che da sempre considera il campione toscano un punto di riferimento sportivo.

Oggi il programma prosegue con nuovi appuntamenti. In mattinata saranno protagonisti gli atleti dell’Aeronautica Militare e delle Fiamme Oro, mentre nel pomeriggio Fabrizio Valle guiderà attività dedicate al calisthenics.

Il momento più atteso è però in programma alle ore 12.00 presso la Wellness Arena, dove la delegazione della ginnastica italiana prenderà parte allo show Freddy “The Art of Movement”. Sul palco anche la compagnia Kataklò e i finalisti di Amici 25 per uno spettacolo che promette di essere uno dei momenti più coinvolgenti dell’intera manifestazione.