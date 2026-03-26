ATP Miami, Sinner domina contro Tiafoe e vola in semifinale: il prossimo avversario

Jannik Sinner ha battuto Tiafoe in due set a Miami e ha conquistato il pass per la semifinale: quale sarà il prossimo avversario dell’italiano

Nessun problema per Jannik Sinner. I quarti di finale a Miami sono poco più di una passeggiata per il numero 2 al mondo, al contrario di quanto accaduto contro Michelsen, che comunque aveva dato del filo da torcere al campione italiano.

Tiafoe arrivava al match in gran forma, dopo un ottimo percorso in America, ma è stato costretto a scontrarsi con un Sinner che non ha lasciato alcuno spazio al suo diretto rivale. Il risultato finale è stato di 6-2, 6-2. Solo quattro game concessi dall’italiano.

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In questo modo, Sinner è riuscito a portare avanti una striscia di successi incredibili sul cemento americano. Dopo la vittoria di Indian Wells, non sono mai arrivati veri e propri pericoli finora anche a Miami. E dopo l’eliminazione prematura di Alcaraz, la strada verso il titolo sembra tracciata, facendo tutti gli scongiuri.

Sinner avanza a Miami: chi affronterà in semifinale

È chiaro che ora tutti gli occhi siano puntati verso la semifinale. Sinner non sa ancora chi affronterà, lo scoprirà solo tra qualche ora.

Infatti, deve anche disputarsi la sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo. Chi dei due riuscirà ad avanzare sfiderà proprio Sinner in semifinale. Nella speranza che vada esattamente come stasera e che Sinner riesca a mantenere il suo momento magico di forma.