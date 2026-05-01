Atp Madrid, Sinner batte Fils: è in finale per la prima volta in carriera

Jannik Sinner non sbaglia e supera anche Fils all’Atp Madrid: per la prima volta in carriera, è riuscito ad arrivare in fondo a questo torneo

Sono bastati un’ora e 26 minuti a Jannik Sinner per superare Arthur Fils e accedere alla finale di Madrid. Il numero uno al mondo continua una serie incredibile che va avanti da tutto il 2026, non lasciando scampo agli avversari e proseguendo a mietere vittime sportive sulla sua strada.

Il match è terminato ancora una volta in due set, stavolta con il punteggio di 6-2 6-4. L’italiano ha giocato una partita precisa e potente, restando concentrando per tutto il match e trovando il break nei momenti giusti, soprattutto nel primo set, proprio quando doveva uccidere l’incontro.

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Sinner, in questo modo, allunga ulteriormente su Carlos Alcaraz, ora ai box per un infortunio che lo costringerà a saltare anche il Roland Garros e Roma. L’altoatesino aveva diversi dubbi riguardanti il terreno di gioco di Madrid, ma ha saputo adattarsi anche a questa superficie.

Verso la finale di Madrid: Sinner aspetta il suo avversario

Pochi minuti fa, è iniziata anche la sfida tra Alexander Blockx e Alexander Zverev, che ultimamente non è mai stato neanche davvero in partita contro Sinner.

Il numero uno al mondo in serata saprà chi tra i due sarà il suo avversario. Il tedesco parte con i favori del pronostico, ma a questo punto sarà davvero difficile, in ogni caso, battere un Sinner così lanciato in finale. E in questa stagione, è impresa ostica per chiunque.