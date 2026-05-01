Gp Miami, Leclerc domina nelle prove libere: male le Mercedes, la classifica

Un grande Charles Leclerc ha iniziato benissimo il suo weekend a Miami: la Ferrari si ripresenta alla grande dopo la pausa, problemi per le Mercedes

La pausa della Formula 1, le modifiche al regolamento, i cambiamenti delle squadre: questo è un weekend fondamentale per capire come proseguirà la stagione. E dalla Ferrari sono arrivate indicazioni pesanti nelle prove libere.

Leclerc ha messo in pista una prova straordinaria, portando a casa la miglior prestazione assoluta nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’29″310. Il pilota Ferrari ha preceduto di 297 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di 448 millesimi la McLaren di Oscar Piastri.

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Ottimi segnali proprio da Verstappen, mentre non mancano i problemi per le Mercedes. Quarto posto a 0.467 rispetto alla testa per Lewis Hamilton.

I problemi di Mercedes nelle libere a Miami

Kimi Antonelli è partito bene con le gomme dure, diventando addirittura il più veloce in pista. Poi, però, non ha potuto montare le gomme soft per un problema di affidabilità alla batteria della sua power unit.

Ancora più problemi per George Russell con il set-up della sua W17 chiudendo dietro ad Antonelli. Di seguito tutti i distacchi.

Classifica prove libere GP Miami

1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.310

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.297

3 Oscar Piastri McLaren +0.448

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.467

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.769

6 George Russell Mercedes +0.790

7 Lando Norris McLaren +0.898

8 Pierre Gasly Alpine +1.277

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.563

10 Carlos Sainz Williams +1.620

11 Franco Colapinto Alpine +1.705

12 Alexander Albon Williams +1.714

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.781

14 Gabriel Bortoleto Audi +1.801

15 Nico Hulkenberg Audi +2.285

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.325

17 Liam Lawson Racing Bulls +2.338

18 Sergio Perez Cadillac +2.737

19 Fernando Alonso Aston Martin +3.283

20 Valtteri Bottas Cadillac +3.452

21 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.552

22 Lance Stroll Aston Martin +3.649