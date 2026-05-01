Tennistavolo, Mondiali di Londra: le azzurre chiudono il girone a punteggio pieno e volano ai sedicesimi

Monfardini, Piccolin e Arlia demoliscono l’Argentina 3-0 alla Copper Box Arena: nove incontri, solo cinque set persi, un percorso netto che proietta l’Italia femminile nel tabellone principale.

Missione compiuta, e con pieno merito. La nazionale femminile italiana di tennistavolo conclude il Gruppo 13 dei Mondiali di Londra senza cedere nemmeno un incontro, battendo anche l’Argentina per 3-0 alla Copper Box Arena e staccando il pass per i sedicesimi di finale. Tre partite, tre vittorie, cinque set persi in nove incontri complessivi: un biglietto da visita di tutto rispetto per la squadra guidata da Giuseppe Del Rosso.

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Il 3-0 all’Argentina: Monfardini, Piccolin e Arlia senza sbavature

Già qualificate prima di scendere al tavolo, le azzurre non hanno comunque abbassato la guardia. Gaia Monfardini (n. 81 del ranking internazionale) ha aperto le danze superando Camila Arguelles (n. 253) per 3-1, con i parziali 9-11, 11-9, 11-6, 11-9: l’unico set concesso della giornata. Giorgia Piccolin (n. 104) non ha lasciato scampo ad Ana Codina (n. 202), chiudendo 3-0 con i parziali 11-7, 13-11, 11-6. Altrettanto netta la prova di Nicole Arlia (n. 216), che ha liquidato Luciana Frias (n. 767) con un secco 3-0 (11-5, 11-6, 11-8).

Arlia: «Abbiamo giocato con il cuore e con la testa, ora possiamo dire la nostra»

A fare il punto sulla tre giorni di gironi è stata Nicole Arlia, voce di un gruppo compatto e determinato: «Eravamo già qualificate, ma è stato importante vincere ancora. Come nelle prime due partite, ci siamo preparate bene e il risultato si è visto». La centrocampista azzurra ha ricordato anche i precedenti con le prossime avversarie: «Contro la Turchia e la Croazia avevamo già giocato agli ultimi Europei, perdendo in entrambi i casi per 3-2. Abbiamo riguardato tutte quelle partite e ci siamo preparate con cura». Poi la chiave del percorso netto: «Siamo state molto unite, abbiamo giocato con il cuore e con la testa. Ognuna di noi è riuscita a superare le difficoltà: io ieri alla bella contro Rakovac ho annullato tre match-point. Questo è stato possibile grazie allo spirito di squadra. Ora ritengo che potremo dire la nostra anche nel tabellone».