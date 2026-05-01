Scherma, Coppa del Mondo di fioretto a Istanbul: undici azzurre nel tabellone principale femminile

Favaretto, Batini, Errigo, Cristino e Volpi già dentro per ranking, poi Sinigalia, Molinari, Grandis, Palumbo, Ferrari e Tangherlini superano i preliminari. Domani le medaglie in palio per uomini e donne.

La scherma italiana fa la voce grossa a Istanbul. Alla tappa di Coppa del Mondo di fioretto in corso in Turchia, ben 11 azzurre hanno conquistato il diritto a partecipare al tabellone principale femminile di domani, quando saranno in palio le medaglie delle gare individuali sia al maschile che al femminile.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le cinque ammesse per ranking

Il nucleo di partenza era già garantito dal diritto di classifica internazionale: le “top 16” Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi non hanno dovuto passare dai preliminari e si presentano direttamente al tabellone principale con la serenità di chi conosce bene questi palcoscenici.

Sinigalia e Molinari subito avanti nei gironi

Nella fase a gironi disputata oggi, hanno immediatamente ipotecato la qualificazione Martina Sinigalia e Matilde Molinari, che hanno chiuso il turno con risultati sufficienti a staccare il pass senza dover attendere il tabellone preliminare.

Grandis, Palumbo, Ferrari e Tangherlini superano il preliminare

Quattro ulteriori atlete azzurre hanno completato il quadro vincendo i rispettivi assalti nel tabellone preliminare: Aurora Grandis, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari ed Elena Tangherlini si sono guadagnate il diritto a gareggiare domani per le medaglie. Non è riuscita nell’impresa Giulia Amore, unica italiana a non superare lo scoglio dei preliminari.

Domani il giorno clou: 19 azzurri in pedana

La giornata di sabato sarà quella decisiva per i colori italiani a Istanbul. Il CT Simone Vanni potrà contare su 19 atleti complessivamente nel tabellone principale: 8 uomini e le 11 donne qualificate oggi, pronti a darsi battaglia per le medaglie delle rispettive prove individuali.