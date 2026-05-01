Pugilato femminile, 17 azzurrine U17 a Gallipoli per il raduno e il torneo Round Robin

Dal 3 al 7 maggio la Puglia ospita il training camp della nazionale italiana femminile Under 17: convocate dalla Federazione Pugilistica Italiana su chiamata del RT Giulio Coletta.
La boxe femminile italiana Under 17 si ritrova in Puglia. Dal 3 al 7 maggio, Gallipoli (LE) diventa il quartier generale delle giovani azzurrine chiamate dal Responsabile Tecnico delle Nazionali Femminili U15-U17-U19, Giulio Coletta, per un raduno abbinato a un torneo Round Robin. In tutto 17 pugili rappresenteranno i colori dell’Italia Boxing in questa settimana di lavoro e confronto agonistico.
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Le 17 convocate per categoria di peso
La rosa selezionata da Coletta copre undici categorie di peso e attinge da società distribuite in tutta la penisola. Ecco l’elenco completo:
46 kg — Vittoria Milani (Life Center, LZ) e Serena Barbato (Gladiator Giugliano, CP)
48 kg — Annalisa Palumbo (Boxe Palumbo, PL) e Matilde Bertolone (Biella Boxe, PM)
50 kg — Jennifer Tartaglione (Sez. Giovanile Fiamme Oro, GS) e Letizia Stango (A.P. Foggiana Team Di Corcia Pompilio, PL)
52 kg — Aurora Turrin (Boxe Latina, LZ)
54 kg — Eleonora Dattolico (Boxe Modugno, PL) e Melissa Cavaliere (Alfonso Taralli, PL)
57 kg — Morena Stifani (BeBoxe Copertino, PL)
60 kg — Giulia Galesi (Boxe Pulimeno, TS) e Sofia Santonastaso (Sez. Giovanile Fiamme Oro, GS)
63 kg — Mira Amadori (MMA Atletica, LB)
66 kg — Gaia Caldarella (Dugo Boxe, SC) e Emma D’Amato (Accademia della Boxe, PM)
70 kg — Ginevra Russo (Harmony, TS) e Monica Falcetta (Boxe Palumbo, PL)
Lo staff tecnico
Ad accompagnare le atlete nella settimana pugliese sarà uno staff composto da Giulio Coletta e Francesca Grubissich, entrambi nel ruolo di tecnico.
Il raduno di Gallipoli si inserisce nel percorso di crescita del settore femminile giovanile della Federazione Pugilistica Italiana, con l’obiettivo di affinare la preparazione delle prospetti più interessanti della categoria e testarne il livello attraverso il confronto diretto del torneo Round Robin.