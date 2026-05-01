Tennistavolo, Mondiali di Londra: l’Italia maschile batte la Malaysia e ora sfida l’Argentina nel preliminary round

Gli azzurri rimontano dopo la sconfitta con l’Austria e vincono 3-1 nel Gruppo 13: Mutti e Oyebode i trascinatori. Questa sera alle 18 il match decisivo per il tabellone principale.

Risposta immediata. Dopo la sconfitta di ieri contro l’Austria, la nazionale maschile italiana di tennistavolo si rialza ai Mondiali di Londra e batte la Malaysia per 3-1 nel Gruppo 13, conquistando l’accesso al preliminary round. La strada verso il tabellone principale passa ora per una sfida da dentro o fuori: questa sera alle 18:00, al tavolo 11, gli azzurri affronteranno l’Argentina.

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Il 3-1 sulla Malaysia: Mutti e Oyebode trascinatori

La partita contro gli asiatici è cominciata nel segno azzurro. Nel primo singolare Matteo Mutti (n. 173 del ranking internazionale) ha liquidato Wong Qi Shen (n. 177) con un netto 3-0 nei parziali 11-6, 12-10, 11-6. Identico copione nel secondo match: John Oyebode (n. 101) ha superato Choong Javen (n. 527) con altrettanta autorità, 3-0 con i parziali 11-6, 11-6, 11-2.

La Malaysia ha accorciato le distanze nel terzo incontro, quando Hong Yu Tey (n. 689) ha superato Tommaso Giovannetti (n. 274) per 3-0 (11-8, 11-5, 11-7). Ma Oyebode è tornato in campo per chiudere definitivamente i conti, battendo nuovamente Wong per 3-0 (11-5, 13-11, 11-9) e fissando il risultato sul 3-1 finale.

Oyebode: «Atteggiamento diverso rispetto a ieri, siamo un gruppo forte»

Soddisfatto ma con la testa già al prossimo appuntamento, John Oyebode ha analizzato la prestazione a caldo: «Penso di aver fatto una buona partita. Siamo scesi in campo in maniera diversa rispetto a ieri, con un atteggiamento migliore. Siamo contenti di aver superato il girone e ci prepareremo per il preliminary round di questa sera». Poi uno sguardo onesto sulla sconfitta con l’Austria: «Sono stati i dettagli a fare la differenza. Abbiamo pagato la nostra minore esperienza e la minore abitudine a stare in certi contesti. Siamo però un gruppo forte e ne sono convinto».

Stasera l’Argentina: il tabellone è a un passo

Alle 18:00 l’Italia affronterà l’Argentina di Horacio Cifuentes (n. 72), Santiago Lorenzo (n. 149), Francisco Sanchi (n. 161) e Gaston Alto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube.