Atp Madrid, Cobolli da sogno: battuto Medvedev e nuovo record

Un grande Cobolli è riuscito a battere Medvedev all’Atp Madrid 2026: dopo un match spettacolare, è riuscito a siglare anche un record unico

Lo sport è fatto di emozioni costanti e chi è riuscito a regalarcele nella serata di oggi è stato sicuramente Flavio Cobolli. Il tennista azzurro ha sfoderato una prestazione pazzesca contro Medvedev, un tennista solido e difficile da affrontare, specialmente quando è in giornata.

Cobolli si è avvicinato alla sfida con la convinzione di chi voleva portare a casa il bottino pieno e alla fine è riuscito nell’intento dopo tre set pazzeschi. A iniziare meglio la sfida è stato proprio Cobolli, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3.

È parso subito l’avvio migliore possibile per scrivere la storia, ma nel secondo set la musica è cambiata. Medvedev ha vinto 7-5 e rimandato tutto al terzo, dove si è disputata una vera e propria battaglia sportiva.

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Cobolli ha vinto 6-4, mandando a casa uno dei favoriti per la vittoria finale e soprattutto regalandosi l’accesso ai quarti di finale dopo settimane molto difficili.

Il record personale di Cobolli: ora la sfida più difficile

Cobolli, infatti, ha conquistato per la prima volta in carriera, un quarto di finale in un Masters 1000. Il tabellone, però, non è semplice per lui, visto che affronterà uno tra Zverev e Mensik giovedì.

C’è da dire che l’italiano avrà un giorno di riposo e qualche minuto in più, visto che la sfida tra i suoi possibili avversari è ancora in corso.