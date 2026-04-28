Scherma, i convocati dell’Italia per fioretto e sciabola: gli appuntamenti

L’Italia si prepara in vista della Coppa del Mondo di scherma e del Grand Prix per gli sciabolatori: i convocati azzurri

Sono settimane importanti per il mondo della scherma, atteso da alcuni degli appuntamenti più belli e interessanti di tutta la stagione. Ci riferiamo sicuramente alla Coppa del Mondo per i fiorettisti, che si terrà a Istanbul dal 30 aprile al 3 maggio.

L’Italia di Simone Vanni sa ora chi ci sarà sia per gli uomini, sia per donne. Entrambi saranno impegnati nelle gare individuali, sperando di portare a casa risultati importanti. Di seguito le liste.

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Fiorettisti azzurri: Guillaume Bianchi (n° ranking 2), Tommaso Marini (12), Filippo Macchi (15), Giulio Lombardi (18), Tommaso Martini (22), Davide Filippi (25), Alessio Foconi (31), Damiano Rosatelli (60), Edoardo Luperi (61), Damiano Di Veroli (62), Giuseppe Franzoni (166), Emanuele Iaquinta (272).

Fiorettiste azzurre: Martina Favaretto (n° ranking 2), Martina Batini (3), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (10), Alice Volpi (12), Martina Sinigalia (21), Francesca Palumbo (27), Irene Bertini (31), Carlotta Ferrari (44), Elena Tangherlini (60), Matilde Molinari (86), Giulia Amore (198).

Commissario tecnico: Simone Vanni

Staff tecnico: Alessandro Puccini, Marco Ramacci, Marco Vannini

Medico: Andreas Luchetti

Fisioterapisti: Alessandro Moccia, Matteo Scodro

Verso il Grand Prix di sciabola maschile e femminile: i convocati

Ma non c’è solo il fioretto a cui prestare attenzione, ma anche alla sciabola. A Incheon si disputerà il Grand Prix dall’1 al 3 maggio. Di seguito la lista dei convocati completa in vista delle competizioni individuali.

Sciabolatori azzurri: Luca Curatoli (n° ranking 10), Pietro Torre (23), Michele Gallo (25), Matteo Neri (31), Cosimo Bertini (43), Dario Cavaliere (45), Leonardo Dreossi (57), Marco Mastrullo (71), Edoardo Cantini (76), Mattia Rea (119), Marco Stigliano (123), Daniele Franciosa (239).

Sciabolatrici azzurre: Michela Battiston (n° ranking 7), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (36), Claudia Rotili (55), Manuela Spica (60), Martina Criscio (64), Eloisa Passaro (70), Carlotta Fusetti (85), Alessia Di Carlo (113), Giulia Arpino (132), Vittoria Mocci (134), Francesca Romana Lentini (298).

Commissari tecnici: Andrea Terenzio, Andrea Aquili

Staff tecnico: Leonardo Caserta

Medico: Mariano Edoardo Crapa

Fisioterapista: Federica Balbi, Andrea Giannattasio